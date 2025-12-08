W skrócie Jan O., ojciec księdza Michał O., usłyszał zarzuty udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych w latach 2018-2019.

W tle sprawy pojawia się powiązanie działań Jana O. z fundacją prowadzoną przez jego syna i nieprawidłowościami przy budowie ośrodka Archipelag.

Sam duchowny twierdzi, że zatrzymanie jego ojca wpływa negatywnie na jego zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku postawiła Janowi O. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw na VAT i wystawiania nierzetelnych faktur. Sprawa dotyczy lat 2018-2019, kiedy to kilkunastoosobowa grupa, do której należeć miał O., dopuszczała się oszustw podatkowych.

Sam Jan O. miał wystawić w ramach jednoosobowej działalności 135 nierzetelnych faktur dla sześciu firm, co miało narazić Skarb Państwa na 760 tys. zł straty. Podejrzany miał uzyskać w tym procederze co najmniej 380 tys. zł nienależnego zwrotu VAT.

Postawienie zarzutów poprzedziło czwartkowe zatrzymanie Jana O. Mężczyzna został doprowadzony przez policjantów z Nowego Sącza na przesłuchanie, a nastęnie wyszedł za kaucją w wysokości 5 tys. zł. Zastosowano wobec niego dozór i obowiązek meldowania się dwa dni w miesiącu.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ojciec duchownego z zarzutami, w tle wątek budowy ośrodka

Jan O. złożył krótkie wyjaśnienia, lecz nie przyznał się do winy. To niejedyna sprawa, jaka toczy się wobec mężczyzny. Jednocześnie przed Sądem Okręgowym w Radomiu trwa postępowanie dotyczące wcześniejszych zarzutów, z 2023 roku, ale w podobnej kwestii. Chodzi o wystawianie nierzetelnych faktur VAT na znaczne kwoty. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu w grudniu 2024 roku.

Prywatnie podejrzany jest ojcem duchownego, któremu prokuratura zarzuca niewłaściwe wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Początkowo śledczy mieli nie łączyć spraw Jana O. z fundacją, której przewodniczy jego syn i która to miała według ciążących na duchownym zarzutów posłużyć mu do nielegalnego pozyskiwania dotacji.

W tle pojawił się jednak wątek budowy ośrodka "Archipelag" tejże fundacji. Według świadka to Jan O. miał koordynować prace na budowie, choć oficjalnie odpowiadała za to firma.

- De facto to Jan wybudował ten ośrodek. On wszystkim kierował. Pisał za mnie maile i faktury - mówił Piotr W., skazany już w sprawie budowy ośrodka za niegospodarność i pranie pieniędzy.

Ruch prokuratury wobec ojca Michała O. Adwokat księdza zabrał głos

Do sprawy odniósł się adwokat Michała O. We wpisie na platformie X Krzysztof Wąsowski stwierdził, że cała sytuacja, w tym zatrzymanie ojca, mocno odbiła się na stanie zdrowia księdza.

"W jego osobistym przekonaniu tego typu działania go po prostu 'wykończą' i 'nie doczeka się sprawiedliwości za tego ziemskiego życia'" - napisał prawnik, prosząc o modlitwę za kapłana.

