W skrócie Keith Kellogg, były wysłannik USA, uważa, że negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy są na finiszu, ale blokują je dwie kluczowe kwestie.

Kwestiami wymagającymi rozwiązania są przyszłość Donbasu oraz Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Według agencji Axios administracja USA osiągnęła pewne ustępstwa od Ukrainy i Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Były wysłannik USA Keith Kellog stwierdził, że zawarcie porozumienia, które zakończy wojnę w Ukrainie jest "bardzo blisko". Podczas Forum Obrony im. Ronalda Reagana amerykański przedstawiciel stwierdził, że zawieszenie broni zależy od rozwiązania dwóch nierozstrzygniętych jeszcze kwestii: przyszłości Donbasu oraz elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Kellogg na początku 2025 roku przestał reprezentować Stany Zjednoczone w negocjacjach mających na celu wypracowanie planu pokojowego.

"Jeśli rozwiążemy te dwa problemy". Kellogg zwiastuje koniec negocjacji

- Jeśli jesteś żołnierzem, zwłaszcza w wojskach lądowych, rozumiesz, że ostatnie 10 metrów do celu to zawsze prawdziwy trud wojny. Wierzę, że jesteśmy na ostatnich 10 metrach do końca tego konfliktu. Myślę, że pozostało już tylko kilka pytań - mówił Kellogg.

Były wysłannik Donalda Trumpa jest przekonany, że aby osiągnąć ostateczny rezultat, trzeba jeszcze rozstrzygnąć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy terytoriów - zwłaszcza Donbasu, ale także obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Druga kwestia odnosi się do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, która pozostaje pod kontrolą Rosji.

- Jeśli rozwiążemy te dwa problemy, myślę, że reszta będzie załatwiona całkiem dobrze - ocenił Kellogg.

Amerykanin stwierdził również, że bilans wojny w Ukrainie jest "przerażający" i "bezprecedensowy" w przypadku wojny regionalnej.

- Związek Radziecki opuścił Afganistan po stracie 20 tys. ludzi. My opuściliśmy Wietnam po stracie 12 tys. Rosja i Ukraina straciły ponad dwa miliony. To straszne liczby, więc musimy zakończyć konflikt - mówił.

Według Kellogga "pozostaje tylko czekać" i obserwować, ale jego zdaniem koniec wojny jest "naprawdę bliski".

Plan pokojowy dla Ukrainy. USA miały uzyskać "ustępstwa"

Agencja Axios informowała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył dwugodzinną rozmowę z doradcami prezydenta USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w trakcie której omówiono przed wszystkim kwestie terytorialne i powojenne gwarancje bezpieczeństwa. Według źródeł agencji zespołowi negocjacyjnemu prezydenta USA udało się uzyskać "ustępstwa" ze strony Kijowa i Moskwy niezbędne do zawarcia porozumienia pokojowego.

Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow oraz wysłannik Trumpa Steve Witkoff informowali o postępach negocjacji na temat planu pokojowego pomiędzy stroną ukraińską i amerykańską.

Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiadał tymczasem, że w ciągu najbliższych kilku tygodni należy spodziewać się "dobrych wiadomości" dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.

Samodzielna Europa w nowej strategii bezpieczeństwa USA. Leszek Miller: USA musi widzieć swój interes w ochronie Europy Polsat News Polsat News