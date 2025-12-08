W skrócie W wyniku pożaru w kamienicy na sandomierskiej starówce zginęły dwie osoby.

Strażacy i ratownicy prowadzili akcję ratunkową, ale życia poszkodowanych nie udało się uratować.

W nocy doszło też do tragicznego pożaru w Gdyni, gdzie w płonącej ciężarówce znaleziono ciało mężczyzny.

Pożar wybuchł w nocy z sobotę na niedzielę w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Opatowskiej w Sandomierzu. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 23:47.

Na miejscu strażacy odłączyli media od budynku i weszli do mieszkania na drugim piętrze, skąd wydobywał się dym. W środku odnaleźli dwóch nieprzytomnych mężczyzn.

Sandomierz. Tragiczny finał pożaru w kamienicy, nie żyją dwie osoby

Strażacy podjęli resuscytację. Następnie działania kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety, nie udało się uratować życia poszkodowanych.

- Pożar został opanowany i ugaszony po 2,5-godzinnej akcji. W działaniach brało udział pięć zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja - przekazał w rozmowie z Polsat News mł. kpt. Dominik Górecki. - Prosimy o montaż czujek dymu - zaapelował na strażak.

Gdynia. Pożar w kabinie cysterny, nie żyje jedna osoba

Ostatniej nocy strażacy interweniowali również w Gdyni. Służby zostały postawione w stan gotowości po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze ciężarówki w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej.

Po dotarciu na miejsce służb okazało się, że płonęła kabina zaparkowanej cysterny. W środku znajdowały się zwłoki mężczyzny.

Okoliczności wybuchu pożaru ustali w dochodzeniu policja. Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

