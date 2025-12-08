Płomienie objęły mieszkanie na starówce. Tragiczny bilans, są ofiary
W nocy z soboty na niedzielę w kamienicy na sandomierskiej starówce doszło do tragicznego pożaru. Mimo szybkiej interwencji służb i podjętej resuscytacji nie udało się uratować dwóch mieszkańców. - Prosimy o montaż czujek dymu - zaapelował na antenie Polsat News przedstawiciel PSP w Sandomierzu.
W skrócie
Pożar wybuchł w nocy z sobotę na niedzielę w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Opatowskiej w Sandomierzu. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 23:47.
Na miejscu strażacy odłączyli media od budynku i weszli do mieszkania na drugim piętrze, skąd wydobywał się dym. W środku odnaleźli dwóch nieprzytomnych mężczyzn.
Sandomierz. Tragiczny finał pożaru w kamienicy, nie żyją dwie osoby
Strażacy podjęli resuscytację. Następnie działania kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety, nie udało się uratować życia poszkodowanych.
- Pożar został opanowany i ugaszony po 2,5-godzinnej akcji. W działaniach brało udział pięć zastępów straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja - przekazał w rozmowie z Polsat News mł. kpt. Dominik Górecki. - Prosimy o montaż czujek dymu - zaapelował na strażak.
Gdynia. Pożar w kabinie cysterny, nie żyje jedna osoba
Ostatniej nocy strażacy interweniowali również w Gdyni. Służby zostały postawione w stan gotowości po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze ciężarówki w terminalu kontenerowym przy ul. Gołębiej.
Po dotarciu na miejsce służb okazało się, że płonęła kabina zaparkowanej cysterny. W środku znajdowały się zwłoki mężczyzny.
Okoliczności wybuchu pożaru ustali w dochodzeniu policja. Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.