Drony SBU uderzyły w rafinerię. To jeden z najważniejszych zakładów w Rosji
Drony Służb Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły w rafinerię w Orsku, która jest jednym z najważniejszych zakładów tego typu w Rosji. Władze ogłosiły ewakuację z terenu obiektu, a mieszkańców miasta wezwano, by nie ulegali panice. Obwód orenburski leży na południowym Uralu, w azjatyckiej części Rosji, 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.
W skrócie
- Drony Służb Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w rafinerię w Orsku.
- Celem ataku była jedna z kluczowych rafinerii w Rosji, która wytwarza szeroką gamę produktów naftowych.
- Spadek przychodów z przemysłu naftowego osłabia rosyjską gospodarkę i utrudnia kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie.
Uderzeniowe drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "A" Służb Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny trafiły w cel na dystansie 1400 km -przekazała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na jednego z informatorów.
Dodano, że w wyniku ataku ucierpiała rafineria Orsknieftieorgsintiez w Orsku w obwodzie orenburskim Federacji Rosyjskiej.
"Na nagraniu widać, jak po trafieniach dronów (…) nad rafinerią unoszą się kłęby czarnego dymu. W zakładzie ogłoszono ewakuację, a władze Orska wezwały mieszkańców, by nie ulegali panice" - dodał informator.
Wojna w Ukrainie. Drony SBU uderzyły w rosyjską rafinerię w Orsku
Jak podkreślił, SBU wciąż zadaje poważne straty rosyjskiej gospodarce, uderzając w obiekty przemysłu naftowo-gazowego.
"Spadek wpływów z petrodolarów bezpośrednio wpływa na zdolność agresora do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie. Prawie 40 proc. mocy rosyjskich rafinerii już stoi. Będziemy dalej pracować nad tym, by zwiększyć tę liczbę" - przekazał rozmówca.
Źródło w SBU poinformowało, że w tej rafinerii działają cztery instalacje pierwotnego przerobu ropy, a jej moce przerobowe sięgają 6,6 mln ton ropy rocznie.
Zakład produkuje około 30 rodzajów różnych wyrobów: benzynę samochodową, olej napędowy, oleje, naftę lotniczą, bitum i mazut.
Obwód orenburski leży na południowym Uralu, w azjatyckiej części Rosji, przy granicy z Kazachstanem.
Źródło: Interfax-Ukraina