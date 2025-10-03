Ukraina Rosja
Drony SBU uderzyły w rafinerię. To jeden z najważniejszych zakładów w Rosji

Michał Blus

Drony Służb Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły w rafinerię w Orsku, która jest jednym z najważniejszych zakładów tego typu w Rosji. Władze ogłosiły ewakuację z terenu obiektu, a mieszkańców miasta wezwano, by nie ulegali panice. Obwód orenburski leży na południowym Uralu, w azjatyckiej części Rosji, 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Siły ukraińskie uderzyły w rosyjską rafinerię w Orsku
W skrócie

  • Drony Służb Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w rafinerię w Orsku.
  • Celem ataku była jedna z kluczowych rafinerii w Rosji, która wytwarza szeroką gamę produktów naftowych.
  • Spadek przychodów z przemysłu naftowego osłabia rosyjską gospodarkę i utrudnia kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie.
Uderzeniowe drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "A" Służb Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny trafiły w cel na dystansie 1400 km -przekazała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na jednego z informatorów.

Dodano, że w wyniku ataku ucierpiała rafineria Orsknieftieorgsintiez w Orsku w obwodzie orenburskim Federacji Rosyjskiej.

"Na nagraniu widać, jak po trafieniach dronów (…) nad rafinerią unoszą się kłęby czarnego dymu. W zakładzie ogłoszono ewakuację, a władze Orska wezwały mieszkańców, by nie ulegali panice" - dodał informator.

Wojna w Ukrainie. Drony SBU uderzyły w rosyjską rafinerię w Orsku

Jak podkreślił, SBU wciąż zadaje poważne straty rosyjskiej gospodarce, uderzając w obiekty przemysłu naftowo-gazowego.

    "Spadek wpływów z petrodolarów bezpośrednio wpływa na zdolność agresora do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie. Prawie 40 proc. mocy rosyjskich rafinerii już stoi. Będziemy dalej pracować nad tym, by zwiększyć tę liczbę" - przekazał rozmówca.

    Źródło w SBU poinformowało, że w tej rafinerii działają cztery instalacje pierwotnego przerobu ropy, a jej moce przerobowe sięgają 6,6 mln ton ropy rocznie.

    Zakład produkuje około 30 rodzajów różnych wyrobów: benzynę samochodową, olej napędowy, oleje, naftę lotniczą, bitum i mazut.

    Obwód orenburski leży na południowym Uralu, w azjatyckiej części Rosji, przy granicy z Kazachstanem.

    Źródło: Interfax-Ukraina

