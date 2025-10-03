W skrócie Drony Służb Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w rafinerię w Orsku.

Celem ataku była jedna z kluczowych rafinerii w Rosji, która wytwarza szeroką gamę produktów naftowych.

Spadek przychodów z przemysłu naftowego osłabia rosyjską gospodarkę i utrudnia kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Uderzeniowe drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "A" Służb Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny trafiły w cel na dystansie 1400 km -przekazała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na jednego z informatorów.

Dodano, że w wyniku ataku ucierpiała rafineria Orsknieftieorgsintiez w Orsku w obwodzie orenburskim Federacji Rosyjskiej.

"Na nagraniu widać, jak po trafieniach dronów (…) nad rafinerią unoszą się kłęby czarnego dymu. W zakładzie ogłoszono ewakuację, a władze Orska wezwały mieszkańców, by nie ulegali panice" - dodał informator.

Wojna w Ukrainie. Drony SBU uderzyły w rosyjską rafinerię w Orsku

Jak podkreślił, SBU wciąż zadaje poważne straty rosyjskiej gospodarce, uderzając w obiekty przemysłu naftowo-gazowego.

"Spadek wpływów z petrodolarów bezpośrednio wpływa na zdolność agresora do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie. Prawie 40 proc. mocy rosyjskich rafinerii już stoi. Będziemy dalej pracować nad tym, by zwiększyć tę liczbę" - przekazał rozmówca.

Źródło w SBU poinformowało, że w tej rafinerii działają cztery instalacje pierwotnego przerobu ropy, a jej moce przerobowe sięgają 6,6 mln ton ropy rocznie.

Zakład produkuje około 30 rodzajów różnych wyrobów: benzynę samochodową, olej napędowy, oleje, naftę lotniczą, bitum i mazut.

Obwód orenburski leży na południowym Uralu, w azjatyckiej części Rosji, przy granicy z Kazachstanem.

Źródło: Interfax-Ukraina

"Polityczny WF": Co nie wyszło Szymonowi Hołowni? INTERIA.PL