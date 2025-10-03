W skrócie Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko NATO i Zachodowi - podkreśla minister obrony Danii.

W ostatnich dniach doszło do serii incydentów z latającymi nad bazami wojskowymi oraz lotniskami dronami, co doprowadziło do tymczasowego zakazu lotów cywilnych dronami w Danii.

Duńskie służby ostrzegają przed wysokim ryzykiem sabotażu i wciąż prowadzą śledztwo w sprawie dronów nad infrastrukturą krytyczną.

W piątek rano minister obrony narodowej Danii Troels Lund Poulsen mówił na konferencji prasowej, że "trwa wojna hybrydowa Rosji przeciwko NATO i Zachodowi".

Dodał jednak, że nie ma "bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Danii".

Szef duńskiego wywiadu: Wysokie ryzyko sabotażu duńskich sił zbrojnych

- Zaobserwowaliśmy wiele przypadków, w których rosyjskie okręty wojenne celowały z broni w duńskie śmigłowce i statki podczas obecności w duńskich cieśninach - przekazał z kolei Thomas Ahrenkiel, szef służby wywiadowczej Danii.

Dodał, że rosyjskie okręty były także na kolizyjnych kursach z okrętami wojennymi Danii.

Szef wywiadu ocenił że istnieje "wysokie ryzyko sabotażu duńskich sił zbrojnych".

Ahrenkiel poinformował, że służby nadal badają, kto stoi za incydentami dronowymi, do których doszło w ostatnich dniach na terenie kraju.

W Danii od poniedziałku obowiązuje czasowy zakaz lotów cywilnych dronami. Środek bezpieczeństwa wprowadzono po serii incydentów z bezzałogowcami, które paraliżowały prace lotnisk oraz latały nad obiektami wojskowymi.

Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Lotniska i bazy wojskowe. Seria incydentów z dronami w Danii

Pod koniec września kopenhaskie lotnisko pozostawało zamknięte przez kilka godzin z powodu zaobserwowania w pobliżu obiektu kilku dużych dronów.

Premier Mette Frederiksen powiedziała wówczas, że to najpoważniejszy jak dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał "bezpodstawnymi oskarżeniami" sugestie, jakoby Moskwa miała jakikolwiek związek z tym zdarzeniem.

Kilka dni później duńska policja potwierdziła obecność dronów nad czterema lotniskami na Półwyspie Jutlandzkim - w Aalborgu, Esbjergu, Sonderborgu i wojskowej bazie lotniczej Skrydstrup.

W ubiegłym tygodniu w nocy z piątku na sobotę jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim. Siły zbrojne Danii potwierdziły obserwacje bezzałogowców także w kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku. Nie podano jednak szczegółów.

W niedzielę siły zbrojne Danii potwierdziły, że w nocy zaobserwowano po raz kolejny bezzałogowce nad kilkoma wojskowymi bazami.

