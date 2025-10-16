W skrócie Donald Trump prowadzi w czwartek rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, a po jej zakończeniu Biały Dom ma wydać komunikat.

Trump uzależnia udzielenie kolejnego wsparcia militarnego Ukrainie od postępów rozmów pokojowych i sugeruje możliwość przekazania pocisków Tomahawk.

Wołodymyr Zełenski planuje spotkanie z Trumpem w Waszyngtonie, by zabiegać o zwiększenie dostaw najnowocześniejszej broni dla ukraińskiej armii.

O ewentualnej rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Donald Trump mówił w niedzielę. W trakcie briefingu prasowego amerykański przywódca przyznał, że chciałby porozmawiać z rosyjskim przywódcą jeszcze przed podjęciem decyzji o wsparciu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak tłumaczył wówczas, przekazanie nowej broni Ukrainie stanowiłoby "nowa fazę agresji".

- Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: "słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki" - stwierdził Trump.

O godzinie 17:28 (18:28 czasu lokalnego - red.) rosyjska agencja prasowa RIA Nowosti poinformowała, że obydwaj prezydenci prowadzą już telefoniczną dyskusję.

USA. Trump o większym wsparciu dla Ukrainy

Temat możliwości przekazania do Ukrainy amerykańskich pocisków Tomahawk pojawił się kilka tygodni temu. Sam Donald Trump mówił o tym kilkukrotnie, odnosząc się do braku postępów w procesie pokojowym.

Wysłanie rakiet do Kijowa będzie głównym tematem rozmowy Trumpa z Zełenskim, która odbędzie się piątek w Białym Domu.

Jak informują amerykańskie media, Stany Zjednoczone są gotowe przekazać kilkadziesiąt sztuk takich pocisków. Co ważne, będą to rakiety o najdalszym zasięgu, jakie Ukraina otrzymała od partnerów, od początku pełnoskalowej wojny.

Ich zasięg wynosi ponad 1500 km, dla porównania fracunsko-brytyjskie CALP/Storm Shadows to maksimum 400 km.

