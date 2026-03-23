W skrócie Leon XIV zatwierdził dekret o heroiczności cnót siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej, co jest krokiem w stronę jej kanonizacji.

Siostra Stanisława Samulowska była świadkiem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz kierowała sierocińcem i pracowała w szpitalu w Gwatemali.

W przyszłym roku Kościół będzie obchodził 150. rocznicę objawień maryjnych w Gietrzwałdzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Papież Leon XIV zatwierdził dekret o heroiczności cnót siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej. Polska szarytka w 1887 r. była świadkiem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Decyzja Watykanu to krok w stronę kanonizacji urodzonej w 1865 r. zakonnicy i mistyczki, która według Kościoła była świadkiem objawień maryjnych. Po zezwoleniu na promulgację siostrze Samulowskiej przysługuje tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

- Jest to wielkie wydarzenie, na które niewątpliwie czekaliśmy i ogromna radość - powiedziała agencji Vatican News s. Anna Wojciechowska, przełożona prowincjalna sióstr szarytek.

- To siostra, która była wierna w codzienności. Nie zrobiła wielkich, nadzwyczajnych rzeczy, ale charakteryzowała ją codzienna wierność, takie codzienne oddawanie się Panu Bogu - powiedziała Wojciechowska.

"Wizjonerka z Gietrzwałdu" bliżej kanonizacji. Zbliża się 150. rocznica objawień

Według relacji latem 1877 r. Maryja ukazała się siostrze Stanisławie Samulowskiej łącznie 160 razy. Matka Boska miała zwrócić się do 12-letniej wówczas dziewczynki z apelem o potrzebę nawrócenia, modlitwy, życia zgodnie z Ewangelią. Za pośrednictwem dziewczynki Maryja miała także odpowiadać na pytania pielgrzymów przybyłych do Gietrzwałdu.

Stanisława Barbary Samulowska urodziła się w 1865 r. we wsi Woryty na Warmii. W obawie przed represjami po objawieniach w 1883 r. dołączyła do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmie. Śluby wieczyste złożyła 1889 r., przyjęła wówczas imię Stanisława.

Z Polski wyjechała do domu centralnego szarytek w Paryżu. Stamtąd udała się do Gwatemali, gdzie spędziła większość życia. Kierowała tam sierocińcem, pracowała w szpitalu i była mistrzynią nowicjatu. Zmarła w 1950 r.

Giertzwałd, wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, jest do dziś jedyną miejscowością w Polsce uznawaną przez Kościół za miejsce objawień maryjnych. W przyszłym roku Kościół katolicki będzie uroczyście obchodził 150. rocznicę objawień.

Źródło: Vatican News

