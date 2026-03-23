103-latka wypadła z ósmego piętra. Tragedia w Płocku

Karolina Głodowska

W Płocku zginęła 103-letnia kobieta. Seniorka najprawdopodobniej wypadła z okna na ósmym piętrze - wstępnie podają służby. W środę zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zmarłej - dowiedziała się Interia. W sprawie wszczęto śledztwo.

Policyjne radiowozy przed blokiem
Tragedia w Płocku. 103-latka wypadła z ósmego piętra (zdjęcie ilustracyjne)

W skrócie

  • Policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie leżącej przy bloku na ulicy Kossobudzkiego w Płocku.
  • Wstępne ustalenia wskazują, że 103-letnia seniorka najprawdopodobniej wypadła z ósmego piętra.
  • Prokurator wykluczył wstępnie udział osób trzecich, a w sprawie wszczęto śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci.
Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 9.30. - Wynikało z niego, że przy bloku na ulicy Kossobudzkiego leży kobieta - przekazała Interii oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Na miejscu pojawiły się służby oraz lekarz, który stwierdził zgon.

- Wstępne ustalenia są takie, że kobieta najprawdopodobniej wypadła z ósmego piętra. Ofiara to 103-letnia seniorka - usłyszeliśmy.

Płock. 103-letnia kobieta wypadła z okna

Przed godz. 14 rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski poinformował Interię, że na miejscu zdarzenia czynności się już zakończyły.

- Na środę zaplanowano sekcję zwłok kobiety. Prokurator wstępnie wykluczył udział innych osób w tym zdarzeniu - usłyszeliśmy.

Najprawdopodobniej seniorka otworzyła okno i z niego wypadła. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem.

- Ale w sprawie zostało wszczęte śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli art 155. Kodeksu karnego - podał prokurator Maliszewski.

W rozmowie z prokuratorem dowiedzieliśmy się także, że 103-latka mieszkała razem z córką, której w momencie tragedii nie było w domu. Kobieta miała wyjść wcześniej z mieszkania.

