103-latka wypadła z ósmego piętra. Tragedia w Płocku
W Płocku zginęła 103-letnia kobieta. Seniorka najprawdopodobniej wypadła z okna na ósmym piętrze - wstępnie podają służby. W środę zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zmarłej - dowiedziała się Interia. W sprawie wszczęto śledztwo.
- Policja otrzymała zgłoszenie o kobiecie leżącej przy bloku na ulicy Kossobudzkiego w Płocku.
- Wstępne ustalenia wskazują, że 103-letnia seniorka najprawdopodobniej wypadła z ósmego piętra.
- Prokurator wykluczył wstępnie udział osób trzecich, a w sprawie wszczęto śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci.
Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 9.30. - Wynikało z niego, że przy bloku na ulicy Kossobudzkiego leży kobieta - przekazała Interii oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska.
Na miejscu pojawiły się służby oraz lekarz, który stwierdził zgon.
- Wstępne ustalenia są takie, że kobieta najprawdopodobniej wypadła z ósmego piętra. Ofiara to 103-letnia seniorka - usłyszeliśmy.
Płock. 103-letnia kobieta wypadła z okna
Przed godz. 14 rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski poinformował Interię, że na miejscu zdarzenia czynności się już zakończyły.
- Na środę zaplanowano sekcję zwłok kobiety. Prokurator wstępnie wykluczył udział innych osób w tym zdarzeniu - usłyszeliśmy.
Najprawdopodobniej seniorka otworzyła okno i z niego wypadła. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem.
- Ale w sprawie zostało wszczęte śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli art 155. Kodeksu karnego - podał prokurator Maliszewski.
W rozmowie z prokuratorem dowiedzieliśmy się także, że 103-latka mieszkała razem z córką, której w momencie tragedii nie było w domu. Kobieta miała wyjść wcześniej z mieszkania.