Zmiany w przepisach. Złamanie zakazu skutkuje dotkliwą karą

Zmiany w przepisach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

3 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa ruchu drogowego. Zmiany zakładają wyższy limit wiekowy dla osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi lub "urządzeniami transportu osobistego" po drogach publicznych.

Został on podwyższony do 13 lat (z dotychczasowych 10 lat). Wyjątek stanowi jazda w strefie zamieszkania, jednak w tym przypadku dziecko może kierować e-hulajnogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Co istotne, nowelizacja wprowadza również obowiązek stosowania kasku ochronnego w przypadku osób poniżej 16. roku życia. Obowiązek ten dotyczy użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych "urządzeń transportu osobistego". Warto wspomnieć o tym, że osoby niepełnoletnie poruszające się e-hulajnogami muszą mieć stosowne uprawnienia - kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Kary za naruszenie prawa. Opiekun zapłaci mandat

Za złamanie przepisów grożą surowe kary. Opiekunowie, którzy nie dopilnowali swoich pociech, mogą zapłacić mandat nawet w wysokości 1000 zł.

Co więcej, naruszenie prawa podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej może przyczynić się do wystąpienia problemów z odszkodowaniem w przypadku ewentualnego powstania szkody.

Nie tylko hulajnogi. Nowelizacja wprowadza również prawo jazdy dla 17-latków

Nowelizacja uwzględnia nie tylko nowy limit wieku dla kierujących hulajnogami elektrycznymi. Wprowadzone zostały również inne zmiany, w tym nowe zasady dla młodych kierowców, którzy będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii B już w wieku 17 lat. Mając 16 lat i 9 miesięcy możliwe stanie się rozpoczęcie kursu.

Co jednak ważne - początkowo (przez 6 miesięcy lub do momentu ukończenia 18 lat), świeżo upieczeni kierowcy będą musieli prowadzić pojazd tylko w towarzystwie innego, przynajmniej 25-letniego posiadacza prawa jazdy, który ma uprawnienia od minimum pięciu lat.

Osoba towarzysząca nie może być objęta zakazem prowadzenia pojazdów, a ponadto musi być trzeźwa.

