"Chłodna końcówka marca" - nie mają wątpliwości eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najnowszej prognozę minimalnych temperatury w ciągu najbliższych 10 dni wskazali obszary, na których będzie najchłodniej. Nadchodząca noc zapowiada się na mroźną szczególnie na północy, wschodzie i południu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Stopni coraz mniej. IMGW pokazał animację

Początek tygodnia jest spokojny, co zawdzięczamy rozległemu wyżowi Max, który opanował tereny na wschód od Polski, jednak kształtuje również pogodę w naszym kraju. Między innymi z tego powodu nocami będzie zimno.

"W najbliższych dniach obserwowany będzie stopniowy spadek temperatur nocnych. W wielu regionach wartości minimalne mogą zbliżać się do 0 st. C, a lokalnie - zwłaszcza przy rozpogodzeniach i słabym wietrze - niewykluczone są przygruntowe przymrozki".

Potwierdzeniem tych prognoz są wyliczenia na najbliższe godziny. Wynika z nich, że wiele regionów kraju opanują nocne przymrozki.

Szykuje się mroźna noc. Ostrzeżenia w 13 województwach

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1, a punktowo do około -3 st. C, przy gruncie do -3, a punktowo do około -6 st. C" - czytamy w treści ostrzeżenia pierwszego stopnia wydanego dla wielu regionów Polski.

Żółte ostrzeżenia z powodu przymrozków wydano dla następujących województw:

wschodniej części zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

południowych powiatów dolnośląskiego ;

północnej części wielkopolskiego ;

centralnej i północnej części kujawsko - pomorskiego ;

warmińsko- mazurskiego ;

podlaskiego ;

większości mazowieckiego (bez części powiatów na zachodzie);

lubelskiego ;

podkarpackiego ;

większości świętokrzyskiego (bez krańców na zachodzie);

wschodniej i południowej części małopolskiego ;

południoych krańców śląskiego.

Rozwiń

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się do godz. 7:30 we wtorek.

-----

