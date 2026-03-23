Jak wynika z danych przekazanych na stronie ZUS-u, do końca 2025 roku 3,9 tys. osób otrzymało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. Z kolei od stycznia do lutego 2026 roku, świadczenie pobierało 1,7 tys. osób.

W komunikacie przekazanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślono, że: "Są to dane o wypłatach finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które zrealizowali zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawcy".

Komu przysługuje uzupełniający urlop macierzyński?

Uzupełniający urlop macierzyński to stosunkowo nowe uprawnienie dla rodziców, które obowiązuje od 19 marca 2025 roku. Wprowadzono je na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 6 grudnia 2024 roku.

Dodatkowy urlop przysługuje rodzicom wcześniaków lub dzieci, które pomimo urodzenia się w prawidłowym terminie, wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Co istotne - rozwiązanie jest skierowane do osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, a wysokość wypłaty wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Urlop jest udzielany na wniosek.

Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą również skorzystać osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie do rodziny zastępczej (oprócz zawodowych rodzin zastępczych). W tym przypadku warunkiem jest hospitalizacja dziecka po jego przyjęciu.

Jaki jest wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego?

Zgodnie z przepisami, wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zależy od długości hospitalizacji noworodka oraz momentu urodzenia dziecka i jego wagi. Pracownica bądź pracownik (ojciec wychowujący dziecko) ma prawo do skorzystania z opisanego dodatkowego urlopu:

w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do upływu 15. tygodnia po porodzie w przypadku urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży bądź z masą urodzeniową nieprzekraczającą 1000 g ;

w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do upływu 8. tygodnia po porodzie w przypadku urodzenia dziecka po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży , gdy masa urodzeniowa wynosi więcej niż 1000 g ;

w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie w przypadku urodzenia dziecka po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu - jednak tylko wówczas, gdy hospitalizacja dziecka po porodzie wynosi co najmniej 2 kolejne dni, a pierwszy z nich przypada w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Jak czytamy na rządowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie sumuje się". Ponadto, niepełny tydzień jest zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia.

