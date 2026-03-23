W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji potępiło działania państw UE i Ukrainy na morzu, nazywając je bezprawnymi, Kreml oskarżył także UE o wspieranie „okrucieństw reżimu w Kijowie”.

Rosyjskie MSZ zapowiedziało podjęcie „wszystkich koniecznych środków” wobec państw próbujących przekształcić Bałtyk i inne akweny w „wewnętrzne wody NATO”.

Jako przykład bezprawnych działań podano atak dronów na tankowiec Arctic Metagaz, o który Rosja podejrzewa Ukrainę; statek dryfuje w pobliżu Malty, a jego kolizja z wybrzeżem grozi katastrofą ekologiczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wydało oświadczenie, w którym potępia działania europejskich państw i Ukrainy na morzu.

Według Kremla kroki podejmowane wobec tzw. floty cieni są bezprawne i mają na celu przekształcenie kolejnych basenów "w wewnętrzne wody NATO".

"Ci, którzy dążą do przekształcenia Morza Bałtyckiego, jak i innych akwenów, w 'wody wewnętrzne' NATO i UE, muszą zrozumieć, że przypadki rozboju i bezprawia nie pozostaną bez odpowiedzi oraz że podejmiemy wszelkie niezbędne środki" - podkreślono.

"Kraje europejskie, takie jak Francja, Szwecja i Finlandia, bezkarnie zatrzymują i eskortują niechciane statki do swoich portów, oskarżając je o naruszenie niektórych 'międzynarodowych' sankcji" - podał MSZ Rosji.

MSZ Rosji oskarża Zachód. "Bezkarnie zatrzymują statki"

W ocenie Kremla sam termin "flota cieni" nie funkcjonuje w prawie morskim i został utworzony przez Zachód jako "przykrywka dla rabunków na szlakach morskich".

Ponadto Kreml wezwał społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska i przeciwstawienia się "neokolonialnym dyktatom" Zachodu, powołując się na Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.

"Zachód próbuje tłumaczyć swoje działania twierdzeniem, że statki bez bandery rzekomo nie mogą korzystać ze swobody żeglugi i muszą zostać zatrzymane. Co ciekawe, statki pływające pod fałszywymi banderami, działające w interesie samych państw europejskich, w jakiś sposób nie podlegają takim ograniczeniom" - argumentuje rosyjski MSZ.

Atak dronów na tankowiec Arctic Metagaz. Rosja grzmi, jest oświadczenie

Jako przykład bezprawnych działań Zachodu Rosja podaje atak na tankowiec Arctic Metagaz. Na początku marca jednostka została zaatakowana z użyciem dronów. O przeprowadzenie uderzenia podejrzewana jest Ukraina.

Załoga tankowca zdołała się ewakuować, jednak statek dryfuje na wodach Morza Śródziemnego nieopodal wybrzeży Malty. Uszkodzona jednostka jest wypełniona skroplonym gazem, a uderzenie o brzeg może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na Morzu Śródziemnym

Rosjanie nazwali atak na tankowiec "aktem terrorystycznym" i wypomnieli państwom UE, że te nie potępiły "działań swoich ukraińskich protegowanych".

"Europa staje się nie tylko milczącym świadkiem, ale bezpośrednim wspólnikiem okrucieństw reżimu w Kijowie" - podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

