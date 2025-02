- To bardzo skomplikowana sytuacja - w ten sposób szef Pentagonu Pete Hegseth odpowiedział na pytanie, czy Rosja bez wcześniejszej prowokacji napadła na Ukrainę. Jego zdaniem Donald Trump został "niepotrzebnie wciągnięty" w rozważania nad językiem używanym do nazywania wojny, a "wytykanie palcami nie jest przydatne". To kolejny raz, gdy ktoś z administracji prezydenta USA wybiela Moskwę w kontekście trwającej od trzech lat pełnoskalowej agresji.