Steve Wiktoff był gościem programu "State of the Union" na antenie CNN. Przedstawiciela władz z Białego Domu zapytano o niedawne słowa Donalda Trumpa o Wołodymyrze Zełenskim . Na kilka dni przed trzecią rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny przekonywał, że Ukraina jest odpowiedzialna za ten konflikt.

- Nigdy nie powinniście byli tego zaczynać . Mogliście się dogadać - twierdził prezydent USA , zwracając się do Ukraińców. Jak przy tym dodał, wojna powinna "zakończyć się trzy lata temu" .

Wojna w Ukrainie. Steve Witkoff o "sprowokowaniu" konfliktu

Specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód pośrednio zgodził się z taką tezą. - Wojna nie musiała się wydarzyć, została sprowokowana. To niekoniecznie oznacza, że została sprowokowana przez Rosjan - mówił.

W dalszej części wypowiedzi amerykański urzędnik starał się wyjaśnić swoje stanowisko, wskazując między innymi na aspiracje Kijowa dotyczące dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego .

- Prowadzono wtedy różnego rodzaju rozmowy na temat przystąpienia Ukrainy do NATO. To nie musiało się wydarzyć (...). Zasadniczo stało się to zagrożeniem dla Rosjan, więc musimy sobie z tym poradzić - przekonywał.