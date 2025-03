Rozmowy między najwyższymi urzędnikami USA i Ukrainy w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej w sprawie wojny w Ukrainie były pozytywne i produktywne - powiedziała dziennikarzom we wtorek sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt .

- Ale mogę zapewnić was wszystkich tutaj oraz Amerykanów, że wiadomości, które otrzymaliśmy z tego spotkania w ciągu dnia, i o których prezydent został poinformowany, są pozytywne. To spotkanie było produktywne - podkreśliła.

Jeszcze przed zakończeniem rozmów głos w sprawie zabrała rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Stwierdziła wówczas, że nastał dzień, który "może wiele znaczyć dla wszystkich ludzi na całym świecie, jeśli chodzi o to, co istotne". - Mogą więc pojawić się inne fantastyczne wiadomości dotyczące ludzkości, więc jesteśmy bardzo optymistyczni. Wiem, że sekretarz Rubio jest (optymistyczny - red.), ponieważ wiemy, o co toczy się gra - dodała.