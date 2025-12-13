W skrócie Donald Tusk świętuje półmetek rządu, deklarując dumę i dalsze ambitne plany.

Opozycja ostro krytykuje osiągnięcia rządu, zarzuca niespełnione obietnice oraz pogorszenie wielu wskaźników.

Nowy sondaż pokazuje, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia działania gabinetu Tuska oraz współpracę premiera z prezydentem.

W sobotę przed godz. 11 Donald Tusk odniósł się do przypadającej na sobotę drugiej rocznicy powołania jego rządu. "Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność" - napisał na platformie X szef rządu.

Następnie szef rządu dodał: "Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!".

Opozycja krytykuje nowy wpis Tuska. "Obiecywaliście złote góry"

Momentalnie na wpis Donalda Tuska odpowiedział poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji. Przypomniał, że Koalicja 15 Października w ciągu dwóch lat nie była w stanie zrealizować jednej czwartej ze 100 konkretów, które miały być zrealizowane w ciągu 100 dni rządu.

"Zapowiadaliście, obiecywaliście złote góry. Skończyło się na tym, że dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście. Na szczęście to już się kończy. Za dwa lata kończymy tę zabawę" - podkreślił parlamentarzysta.

Słów krytyki nie szczędził również europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. "W dwa lata doprowadziliście do rozpadu konstytucjonalnych organów państwa, bezrobocie rośnie, mamy rekordowy deficyt, służba zdrowia na kolanach, w Europie gramy w drugiej lidze, CPK zaorane, ceny szybują w górę" - napisał na X.

"Za nami dwa lata. Fatalne dla Polski i Polaków. Bierze pan za nie całkowitą odpowiedzialność? To dobrze, proszę podać się do dymisji" - zaproponowała posłanka PiS Joanna Borowiak.

"Od dwóch lat rząd Tuska, najgorszy rząd od dekad, niszczy Polskę. Tusk stwierdził, że bierze odpowiedzialność, za to co się dzieje, ale jest dumny. Z czego on jest dumny?" - zapytała w sieci z kolei była premier Beata Szydło.

Bilans dwóch lat rządów. Ministrowie podsumowują

W mediach społecznościowych ministrów rządu Tuska pojawiły się też wpisy podsumowujące działania w konkretnych obszarach.

I tak szef MSZ Radosław Sikorski wskazał na wznowienie ekshumacji w Ukrainie czy odblokowane środki z KPO. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "dwa lata rządów naszej koalicji to intensywny czas dbania o bezpieczeństwo, co doceniają Polacy".

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wskazał na walkę z dywersją, szpiegostwem i odpartyjnienie służb, a szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił uwagę na działania mające prowadzić do rozliczenia afer poprzedników.

Półmetek rządu Donalda Tuska. Nowy sondaż dla Polsat News

Po dwóch latach funkcjonowania rząd Donalda Tuska źle ocenia ponad połowa Polaków - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Dobrze działania Rady Ministrów ocenia 40,9 proc. ankietowanych, w tym 6 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 34,9 proc. "raczej dobrze".

Natomiast źle działania rządu oceniło 51,8 proc. badanych. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 23,5 proc., "zdecydowanie źle" 28,3 proc. W sprawie oceny rządu zdania nie ma 7,4 proc. respondentów.

W sondażu padło również pytanie o ocenę współpracy między premierem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Źle współdziałanie obu polityków oceniło 92,5 proc. ankietowanych. 28,7 proc. ocenia współpracę jako "raczej złą", 63,8 proc. jako "bardzo złą".

