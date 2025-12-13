W skrócie Ponad połowa Polaków nie uważa USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika.

Więcej zaufania do USA wykazali młodzi dorośli oraz mężczyźni.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA budzi kontrowersje wobec Europy i teorii o tajnych ustaleniach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Czy uważa Pani/Pan USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?" - brzmiało pytanie zadane respondentom w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Większość, bo 54,4 proc. badanych, odpowiedziała przecząco. Za wiarygodnego partnera USA postrzega 26,4 proc. ankietowanych.

Z kolei 19,2 proc. osób nie miało zdania.

Wiarygodnego sojusznika w USA pod wodzą Donalda Trumpa widzi nieco więcej mężczyzn (28,6 proc.) niż kobiet (24,3 proc. twierdzących wskazań). Odsetek wskazań odpowiedzi "nie" był podobny w zależności od płci - 54,7 proc. w przypadku kobiet i 54,1 proc. w przypadku mężczyzn.

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród respondentów w wieku między 25. a 34. rokiem życia. Z kolei negatywny stosunek do aktualnego sojuszu z USA najliczniej wykazywali ankietowani w wieku 35-49 lat (59 proc.). Wśród niezdecydowanych przeważały osoby w wieku do 24 lat.

Badanie przeprowadziła agencja badawcza SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Strategia bezpieczeństwa narodowego USA. Waszyngton dementuje doniesienia o Polsce

Sondaż badał nastroje Polaków niedługo po ogłoszeniu przez USA nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, w której Waszyngton podaje w wątpliwość potencjał sojuszniczy Europy w dobie zachodzących na starym kontynencie zmian.

W ostatnich dniach portal Defense One, powołując się na nieopublikowane oficjalnie fragmenty strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, donosił także o rzekomej nieujawnionej części strategii. Według niej USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami "w celu odciągnięcia ich" od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.

Doniesienia te skomentowała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, zaznaczając, że "nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych".

- To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta, opublikowana na stronie internetowej Białego Domu, została zatwierdzona przez prezydenta, przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi - powiedziała Kelly, twierdząc przy tym, że "prezydent Donald Trump jest transparentny".

- Wszelkie inne wersje dokumentu są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta "reporterka", nie mają pojęcia, o czym mówią - mówiła Kelly.

USA. Nowa strategia podważa zdolności sojusznicze Europy?

Wśród innych założeń nowej strategii USA znalazł się m.in. priorytetowy powrót USA do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zahamowanie dalszego rozszerzania NATO.

Dokument wspomina także o zagrożeniu, że wiele państw europejskich będzie wkrótce zaludnione przez osoby z korzeniami spoza Europy.

"Zawsze można coś zrobić lepiej". Europoseł KO o dwóch latach rządu Polsat News Polsat News