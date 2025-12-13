Polacy zapytani o sojusz z USA, w tle nowa strategia. Wyniki niepokojące
W najnowszym sondażu zapytano Polaków, czy pod rządami Donalda Trumpa USA są dla naszego kraju wiarygodnym sojusznikiem. Ponad połowa respondentów wypowiedziała się w sprawie negatywnie. Co ważne, badanie przeprowadzono już po tym, jak USA ogłosiły założenia nowej strategii bezpieczeństwa. Dokument w Europie wywołał niemałe poruszenie.
W skrócie
- Ponad połowa Polaków nie uważa USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika.
- Więcej zaufania do USA wykazali młodzi dorośli oraz mężczyźni.
- Nowa strategia bezpieczeństwa USA budzi kontrowersje wobec Europy i teorii o tajnych ustaleniach.
"Czy uważa Pani/Pan USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?" - brzmiało pytanie zadane respondentom w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".
Większość, bo 54,4 proc. badanych, odpowiedziała przecząco. Za wiarygodnego partnera USA postrzega 26,4 proc. ankietowanych.
Z kolei 19,2 proc. osób nie miało zdania.
Wiarygodnego sojusznika w USA pod wodzą Donalda Trumpa widzi nieco więcej mężczyzn (28,6 proc.) niż kobiet (24,3 proc. twierdzących wskazań). Odsetek wskazań odpowiedzi "nie" był podobny w zależności od płci - 54,7 proc. w przypadku kobiet i 54,1 proc. w przypadku mężczyzn.
Najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród respondentów w wieku między 25. a 34. rokiem życia. Z kolei negatywny stosunek do aktualnego sojuszu z USA najliczniej wykazywali ankietowani w wieku 35-49 lat (59 proc.). Wśród niezdecydowanych przeważały osoby w wieku do 24 lat.
Badanie przeprowadziła agencja badawcza SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.
Strategia bezpieczeństwa narodowego USA. Waszyngton dementuje doniesienia o Polsce
Sondaż badał nastroje Polaków niedługo po ogłoszeniu przez USA nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, w której Waszyngton podaje w wątpliwość potencjał sojuszniczy Europy w dobie zachodzących na starym kontynencie zmian.
W ostatnich dniach portal Defense One, powołując się na nieopublikowane oficjalnie fragmenty strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, donosił także o rzekomej nieujawnionej części strategii. Według niej USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami "w celu odciągnięcia ich" od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.
Doniesienia te skomentowała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, zaznaczając, że "nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych".
- To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta, opublikowana na stronie internetowej Białego Domu, została zatwierdzona przez prezydenta, przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi - powiedziała Kelly, twierdząc przy tym, że "prezydent Donald Trump jest transparentny".
- Wszelkie inne wersje dokumentu są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta "reporterka", nie mają pojęcia, o czym mówią - mówiła Kelly.
USA. Nowa strategia podważa zdolności sojusznicze Europy?
Wśród innych założeń nowej strategii USA znalazł się m.in. priorytetowy powrót USA do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zahamowanie dalszego rozszerzania NATO.
Dokument wspomina także o zagrożeniu, że wiele państw europejskich będzie wkrótce zaludnione przez osoby z korzeniami spoza Europy.