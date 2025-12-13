W skrócie Obwód odeski oraz inne regiony Ukrainy zostały zaatakowane przez rosyjskie drony i rakiety, co spowodowało poważne uszkodzenia infrastruktury oraz pozbawiło tysiące rodzin prądu.

Prezydent Zełenski podkreśla konieczność wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy i apeluje o większą presję na Rosję oraz wsparcie międzynarodowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Obwód odeski przeżywa jeden z najbardziej zmasowanych ataków ze strony przeciwnika. W nocy uszkodzone zostały obiekty cywilne oraz infrastruktura energetyczna i przemysłowa (...). Według wstępnych danych dwoje ludzi zostało rannych" - przekazał Ołeh Kiper, szef odeskiej administracji obwodowej.

Licząca ponad milion mieszkańców Odessa na południu Ukrainy została pozbawiona dostaw prądu, ciepła i wody.

Lokalny portal Dumska poinformował, że Odessa atakowana była z użyciem dronów uderzeniowych i rakiet. "Wybuchy rozbrzmiewały w różnych dzielnicach miasta (...). Zniknęły światło, woda i ciepło, praktycznie w całym mieście" - relacjonował serwis.

Po nocnych atakach Rosjan bez prądu pozostają również część obwodu mikołajowskiego i miasto Mikołajów, także na południu Ukrainy. Wybuchy słychać było również w mieście Dniepr, w środkowo-wschodniej części państwa, oraz w Krzywym Rogu, w centrum kraju - poinformowały władze.

Wojna w Ukrainie. Ponad milion osób odciętych od prądu, ciepła i wody

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że głównym celem nalotów rosyjskich były obiekty energetyczne.

"Ponad dziesięć obiektów cywilnych zostało uszkodzonych w całej Ukrainie. Tysiące rodzin pozostają teraz bez prądu po nocnych uderzeniach w obwodach kirowohradzkim, mikołajowskim, odeskim, sumskim, charkowskim, chersońskim i czernihowskim. Zaatakowano także obwody dniepropetrowski i czerkaski. Wróg użył łącznie ponad 450 dronów uderzeniowych i 30 rakiet różnych typów. Robimy wszystko, by poprawić sytuację" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Głowa państwa oceniła, że działania Rosji są terrorem, który nie prowadzi do zakończenia wojny. Rosjanie "nadal chcą zniszczyć nasze państwo i zadać jak najwięcej cierpienia naszym ludziom. Dlatego potrzebujemy wsparcia we wszystkim, co może pomóc chronić życie i zakończyć tę wojnę: wzmocnienia obrony powietrznej i naszych żołnierzy na froncie, zwiększenia naszych zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu oraz zwiększenia presji na Rosję"- podkreślił Zełenski.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Prezydent Ukrainy dodał, że aby wszystkie wysiłki dyplomatyczne przynosiły rezultaty, "trzeba wywierać nacisk na agresora, by zakończył wojnę, którą sam rozpoczął". "Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i są gotowi pomagać" - dodał.

Sobota jest 1389. dniem pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Obowiązkowa służba wojskowa? Arłukowicz: "Ciągoty" Cenckiewicza i Kaczyńskiego Polsat News Polsat News