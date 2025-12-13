Caretta caretta to urocza nazwa morskich gadów zamieszkujących Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki, Pacyfik i Ocean Indyjski. Choć mają twardy pancerz i solidne płetwy, wobec zagrożeń dzisiejszego świata pozostają bezradne.

Dlatego tak ważne jest, aby swoją działalnością ludzie wspierali te wędrowne stworzenia. Niestety często dzieje się wręcz odwrotnie - zanieczyszczania wód spowodowane zazwyczaj aktywnością człowieka, stanowią niebezpieczeństwo dla żółwi. Zostawione w samopas nie są w stanie przetrwać.

Na ratunek morskim żółwiom

W sukurs morskim zwierzakom przychodzą specjalnie powołane organizacje. Dwa największe ośrodki zajmujące się ochroną Caretta caretta znajdują się w Grecji. Słoneczna Hellada to bowiem nie tylko kolebka cywilizacji europejskiej i jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków, ale też miejsce występowania największej populacji lęgowej wspomnianych żółwi.

A jak o ulubionych kierunkach mowa… co, jeśli powiemy wam, że wakacje życia można połączyć z działalnością na rzecz ochrony przyrody?

MEDASSET (Mediterranean Association to Save the Sea Turtles) oraz ARCHELON (The Sea Turtle Protection Society of Greece) od lat przyczyniają się do ochrony plaż lęgowych żółwi morskich. Monitorują i osłaniają gniazda, instruują mieszkańców, jak chronić zwierzęta i wspierają projekty badawcze uzupełniające wiedzę na temat wędrówek Caretta caretta. Dla podróżników równie ważną informację jest fakt, że oba ośrodki poszukują wolontariuszy.

Wakacje w słusznej sprawie

Jeśli interesuje cię życie w najstarszej europejskiej stolicy oraz działalność biznesowa, dobrym wyborem będzie MEDASSET. Stowarzyszenie ma siedzibę w Atenach i chętnie przyjmuje osoby specjalizujące się w projektowaniu graficznym, tworzeniu stron internetowych oraz komunikacji.

Wolontariusze zazwyczaj angażują się w prace biurowe i lokalne wydarzenia, jednak MEDASSET zachęca do podróży na Zakynthos, gdzie swoje jaja składają żółwie, oraz do wychodzenia z propozycjami projektów realizowanych w teranie. MEDASSET to również świetne miejsce dla osób, które chcą odbyć swój staż studencki.

Jeśli bliższe twojemu sercu jest życie na wyspie, ciekawym pomysłem może być wolontariat w ARCHELON. Jest to - podobnie jak MEDASSET - organizacja non-profit, której działania łączą badania naukowe z pracą wolontariuszy na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności w celu szerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego i dbałości o nie.

ARCHELN monitoruje aktywność lęgową żółwi Caretta caretta na najważniejszych greckich plażach lęgowych. Wolontariusze chronią naszych braci mniejszych na Krecie, Zakynthos, przy Zatoce Ambrakijskiej (na Morzu Jońskim), na Peloponezie i w Glifadzie (Attyka). W tym ostatnim znajduje się Seat Turtle Rescue Centre (Centrum Ratunkowe Żółwi Morskich), w którym wolontariusze są mile widziany przez cały rok. To swoiste sanatorium, a zarazem szpital dla chorych i rannych żółwi.

Praca w nim polega na przeprowadzaniu zabiegów medycznych (pod czujnym okiem lekarza weterynarii) oraz pielęgnacyjnych na tych uroczych gadach. Poza Sea Turtle Rescue Centre ręce do pracy są potrzebny na plaży. Tzw. Beach Project zakłada aktywność w plenerze: patrolowanie plaży, edukację turystów i mieszkańców, jak należy zachować się, gdy zostaniemy świadkami wylęgu żółwi oraz nadzór podróży młodych Caretta caretta do morza.

To najważniejsza droga tych stworzeń w życiu - nie można ich wówczas podnosić ani zanosić do wody. Maluchy wykształcają sobie wtedy instynkt kierunkowy do morza, umiejętność poruszania się po piasku, orientację przestrzenną oraz wytrzymałość fizyczną. Warto o tym pamiętać, nawet jeśli nie zdecydujemy się na wolontariat.

Połączenie wakacji z ochroną środowiska nie tylko wnosi coś dobrego dla świata, ale uczy wrażliwości, poszerza wiedzę na temat otaczającej nas natury i buduje relacje międzyludzkie. Taki wyjazd może być niezapomnianą przygodą, ale też ciekawym wpisem w życiorysie. Niekiedy wystarczy tylko się odważyć.

