W skrócie Król Karol III ogłosił, że dzięki wczesnej diagnozie i skutecznemu leczeniu jego terapia nowotworowa może zostać skrócona.

Pałac Buckingham poinformował, że monarcha bardzo dobrze zareagował na leczenie, które wejdzie teraz w fazę ostrożnościową.

Wypowiedzi króla na temat zdrowia są nietypowe dla brytyjskiej rodziny królewskiej, która zwykle nie dzieli się szczegółami życia prywatnego.

U Karola III w lutym 2024 roku zdiagnozowano nowotwór po zabiegu korekcyjnym przerostu prostaty. Monarcha w piątek zabrał głos w programie telewizyjnym, który jest częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz zwiększenia świadomości na temat raka w Wielkiej Brytanii.

Monarcha był ubrany w garnitur w prążki z przypiętą odznaką "Stań w obronie raka". Mówił o tym, jak ważne są badania przesiewowe. Stwierdził, że wczesna diagnoza "po prostu ratuje życie".

Król wyraził zaniepokojenie tym, że około dziewięciu milionów Brytyjczyków nie korzysta z dostępnych profilaktycznych testów.

Stan zdrowia Karola III. Pałac Buckingham z nowymi informacjami

- Mogę podzielić się z państwem dobrą nowiną, że dzięki wczesnej diagnozie, skutecznej interwencji i stosowaniu się do zaleceń lekarzy, mój własny harmonogram leczenia raka może zostać skrócony w nadchodzącym roku - przekazał brytyjski władca.

- Ten kamień milowy jest zarówno osobistym błogosławieństwem, jak i świadectwem niezwykłego postępu, jaki dokonał się w leczeniu raka w ostatnich latach - zauważył Karol III.

Komunikat w sprawie stanu zdrowia monarchy wydał Pałac Buckingham. Jak wskazano, Karol III zareagował na terapię "wyjątkowe dobrze", dlatego leczenie przejdzie wkrótce do "fazy ostrożnościowej". Przywódca nadal pozostanie pod opieką lekarzy.

Wielka Brytania. Karol III złamał niepisany obyczaj, powiedział o swoim stanie zdrowia

Na doniesienia o stanie zdrowia Karola III zareagował premier Wielkiej Brytanii. - Wiem, że przemawiam w imieniu całego kraju, kiedy mówię, jak bardzo się cieszę, że leczenie jego nowotworu zostanie ograniczone - przekazał Keir Starmer.

Publiczne wypowiedzi króla na temat walki z rakiem oraz stanu zdrowia są nietypowe dla rodziny królewskiej, która tradycyjnie nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat życia prywatnego swoich członków - podkreśliła agencja Reutera.

Brytyjski dwór królewski w 2024 roku w krótkim odstępie czasu poinformował o chorobie nowotworowej króla oraz księżnej Kate. W styczniu 2025 roku małżonka księcia Williama przekazała, że jest w remisji po zakończeniu chemioterapii.

