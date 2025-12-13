Ewakuacja w amerykańskim sklepie. Klienci nie dowierzali

Paweł Sekmistrz

Granat ręczny znaleziono w pojemniku na darowizny znajdującym się na terenie sklepu Goodwill na północy Florydy. Służby ewakuowały zdezorientowanych klientów i rozpoczęły akcję usunięcia niebezpiecznego przedmiotu.

Wojskowy pojazd opancerzony z otwartymi drzwiami tylnymi, w środku kilku żołnierzy w sprzęcie ochronnym, tło stanowi fragment cyfrowej mapy satelitarnej przedstawiającej rozplanowanie miejskich ulic, budynków i oznaczonych punktów.
W amerykańskim sklepie doszło do ewakuacji po tym, jak w pojemniku na pomoc odnaleziono granatJoe Raedle AFP

  • Granat ręczny został znaleziony w pojemniku na darowizny w sklepie Goodwill na Florydzie, co doprowadziło do ewakuacji budynku.
  • Służby zabezpieczyły niebezpieczny przedmiot, który został zdetonowany przez specjalistów.
  • Policja apeluje o ostrożność i dokładne sprawdzanie przekazywanych darowizn, przypominając, że podobne incydenty już się zdarzały.
Do incydentu doszło w sklepie Goodwill w Palatce - mieście położonym w północnej części Florydy, nieopodal Jacksonville. Pojemnik, w którym odnaleziono granat, przeznaczony jest dla klientów chcących wesprzeć osoby potrzebujące.

Przekazane przedmioty są wystawiane w sklepie na sprzedaż, a środki uzyskane w ten sposób przeznaczane są na społeczne programy pomocowe dla wsparcia bezrobotnych, edukację i organizację szkoleń.

Groźny incydent w sklepie na Florydzie. Granat ręczny w pojemniku na darowizny

Rzeczniczka sieci sklepów tłumaczyła w rozmowie z mediami, że pracownikowi, który odnalazł materiał wybuchowy, wydawało się, że jest on jednym z przedmiotów przekazanych w ramach pomocy.

Gdy został zidentyfikowany jako urządzenie niebezpieczne, natychmiast powiadomiono policję.

    Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a wszyscy obecni w sklepie ewakuowani. Służby zabrały granat, który następnie zdetonowany został w bezpiecznym miejscu przez oddział saperski biura szeryfa hrabstwa St. Johns.

    To nie pierwszy taki incydent. Policja przestrzega

    Departament policji w Palatce wydał oświadczenie, w którym zaapelował do lokalnej społeczności o dokładne sprawdzanie przedmiotów przekazywanych w ramach darowizn, by uniknąć przypadkowego włączenia do nich "niebezpiecznych przedmiotów".

    Zwrócono się także do osób obsługujących zbiórki charytatywne. "Jeśli kiedykolwiek znajdziecie coś, co wygląda jak granat ręczny lub inny materiał wybuchowy, nie dotykajcie tego. Natychmiast ewakuujcie teren i zadzwońcie po służby" - wskazano.

    Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tego rodzaju incydent w sieci Goodwill. W 2018 roku w Jacksonville w pojemniku na darowizny odnaleziono kilka granatów ręcznych.

    Źródło: NBC

