Jak podała stacja Biełsat nie żyje Dmitrij Osipow, szef zarządu rosyjskiej firmy Uralkalija, która specjalizuje się w przemyśle chemicznym. Podkreślono przy tym, że mężczyzna miał 59 lat, a przyczyn zgonu nie podano.

"Pracownicy zakładu podkreślają, że Osipow 'wniósł znaczący wkład w rozwój rosyjskiego przemysłu chemicznego'. W latach 2002-2007 piastował stanowiska kierownicze. W 2007 roku kierował spółką Uralczym, a w 2011 roku został wiceprezesem zarządu tej spółki. W latach 2013-2020 Dmitrij Osipow pełnił funkcję dyrektora generalnego spółki Uralkalij" - podała białoruska stacja.

Tajemnicze zgony w Rosji. Nieznane losy rosyjskich biznesmenów

Śmierć Osipowa nie jest jedynym takim tajemniczym wydarzeniem w Rosji w ostatnim czasie. We wtorek media informowały również o śmierci właściciela największej rosyjskiej firmy budowlanej Michaiła Kienina.

Jak podał "The Moscow Times", biznesmen zmarł w niedzielę, mając 57 lat. Mężczyzna należał do rady dyrektorów i był jednocześnie największym udziałowcem firmy deweloperskiej "Samolot". Tragiczny los Kienina przypadł na okres kłopotów finansowych firmy.

"Zyski spółki w roku 2024 spadły o połowę. W listopadzie Kienin próbował sprzedać swoje udziały w firmie. Przyczyny śmierci przedsiębiorcy nie zostały ustalone" - podał Biełsat, powołując się na źródła "Forbesa".

Wcześniej tragiczny los spotkał także wiceprezesa Transnefti Andrieja Badałowa, przedsiębiorstwa zajmującego się rurociągami naftowymi. Mężczyzna zmarł 4 czerwca w Moskwie.

Wojna w Ukrainie. Seria zgonów rosyjskich przedsiębiorców

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Rosję zalała fala tajemniczych zgonów, która dotknęła przede wszystkim właścicieli oraz kadrę zarządzającą największych rosyjskich firm.

Między innymi w 2023 r. zmarł prezes zarządu rosyjskiej spółki naftowej Łukoil Władimir Niekrasow. Śmierć biznesmena - jak podał Biełsat - związana była z "ostrą niewydolnością serca".

Natomiast we wrześniu 2022 r. informowano o śmierci Łukoila Rawila Maganowa, rosyjskiego menedżera wysokiego szczebla. Zdaniem mediów mężczyzna wypadł przez okno Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie.

Tragiczny los nie ominął przy tym emerytowanego generała FSB Jewgienija Łobaczowa, którego ciało znaleziono w Moskwie w lipcu 2022 r. Według rosyjskich służb dawny wojskowy popełnił samobójstwo.

