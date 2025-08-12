W skrócie Drony zaatakowały fabrykę syntetycznego szafiru JSC Monocrystal w Stawropolu, ważnego dostawcę dla sektora obronnego Rosji.

W wyniku ataku doszło do eksplozji i pożaru, nad zakładem pojawił się gęsty dym widoczny w okolicy.

Władze ostrzegały wcześniej o możliwości ataku dronów, a mieszkańcy nagrali moment pożaru.

W Stawropolu, stolicy stolica Kraju Stawropolskiego na południu Rosji, doszło do ataku dronów.

Celem bezzałogowców była zlokalizowana w mieście fabryka JSC Monocrystal, która zajmuje się produkcją syntetycznego szafiru dla wielu gałęzi przemysłu, w tym sektora obronnego.

Rosja: Cios w armię Putina. Eksplozja i pożar w fabryce

Według rosyjskiego kanału Astra na Telegramie, który ma powiązania z wojskiem Federacji Rosyjskiej, w nocy z poniedziałku na wtorek w mieście doszło do eksplozji, chwilę później pojawił się dym, a na terenie zakładu wybuchł pożar.

Portal Ukraińska Prawda podał, że wcześniej gubernator Kraju Stawropolskiego zgłaszał "zagrożenie atakiem bezzałogowego statku powietrznego".

Wojna w Ukrainie. Dym nad ważną fabryką w Rosji. Precyzyjny atak

Po analizie zebranych materiałów kanał Astra powiadomił, że "drony zaatakowały przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego, jednego z głównych producentów szafirów dla przemysłu optoelektronicznego, JSC Monocrystal".

"Na nagraniach świadków widoczny jest dym. Według analizy zdjęcia zostały zrobione w pobliżu restauracji Rostiks przy alei Kułakowa w Stawropolu" - dodali twórcy kanału.

Ukraińska Prawda zauważyła, że przedsiębiorstwo Monocrystal znajduje się przy tej samej alei. Dym na zdjęciu został uchwycony bezpośrednio nad przedsiębiorstwem.

Na stronie internetowej Monocrystal czytamy, że firma jest "światowym liderem w produkcji szafiru dla przemysłu diod LED i elektroniki użytkowej, a także past metalizujących dla energetyki słonecznej".

Tymczasem w Ukrainie w nocy z poniedziałku na wtorek w Kijowie i niektórych rejonach ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z zagrożeniem użycia broni balistycznej przez Rosję.

