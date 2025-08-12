Geopolityczna burza wywołana wojną w Ukrainie doprowadziła do zacieśnienia więzi pomiędzy Rosją a Koreą Północną. Pjongjang wspiera Moskwę swoim uzbrojeniem, jednak najcenniejszym darem Kim Dzong Una dla Putina okazują się obywatele zarządzanego przez niego kraju.

Ci stali się nie tylko "mięsem armatnim" w działaniach w obwodzie kurskim. Obecnie wykorzystywani są też jako tania siła robocza, uzupełniając braki w personelu po tym, jak znaczna część rosyjskich mężczyzn wysłana została na front lub uciekła z kraju w obawie przed mobilizacją.

Robotnicy z Korei Północnej w Rosji. Kreml omija sankcje ONZ

BBC, powołując się na doniesienia południowokoreańskiego wywiadu donosi, że tylko w ubiegłym roku do prac budowlanych w Rosji wysłanych zostało ponad 10 tys. robotników z Korei Północnej.

Nie jest to zjawisko zupełnie nowe - Moskwa pozyskiwała pracowników z kraju Kim Dzong Una już w przeszłości. Bezprecedensowa wydaje się jednak skala - szacuje się, że w tym roku w Rosji "zatrudnionych" zostanie 50 tys. kolejnych obywateli KRLD.

Tu warto podkreślić, że stanowi to poważne naruszenie sankcji ustanowionych przez ONZ w 2019 r. celem ograniczenia funduszy północnokoreańskiego reżimu. Organizacja surowo zabroniła krajom członkowskim korzystania z pracy tamtejszych obywateli.

Moskwa znalazła jednak sposób, by uniknąć potencjalnych konsekwencji. Zdecydowana większość obywateli Korei Północnej, którzy wjeżdżają na terytorium Rosji, wylegitymowała się... wizami studenckimi.

Propaganda KRLD zachęca do pracy za granicą. "Rosyjski sen" przeradza się w koszmar

- Rosja cierpi obecnie na poważny niedobór siły roboczej, a Koreańczycy z Północy oferują idealne rozwiązanie. Są tani, pracowici i nie wpadają w tarapaty - tłumaczył w rozmowie z BBC ekspert w dziedzinie stosunków między KRLD a Rosją prof. Andriej Łankow.

Propaganda KRLD dba o to, by praca na budowach za granicą uznawana była w kraju za bardzo atrakcyjną. Wielu obywateli chętnie więc z niej korzysta, będąc przekonanymi, że otrzymają lepsze wynagrodzenie niż w kraju, będą w stanie zapewnić byt swojej rodzinie, a po powrocie - kto wie - może nawet założyć firmę, czy kupić nowy dom.

Na miejscu "rosyjski sen" przeradza się jednak w koszmar. BBC dotarło do kilku mężczyzn, którym udało się uciec z "obozu pracy", jakim bez większej przesady można nazwać plac budowy, na jakim przyszło im wykonywać swoje obowiązki.

Jeden z nich wskazał, że trafił tam bezpośrednio z lotniska, przywieziony na miejsce przez północnokoreańskiego agenta bezpieczeństwa. "Opiekun" zabronił mu komunikowania się z kimkolwiek.

Kilkanaście godzin dziennie, żadnych praw pracowniczych

Wszyscy rozmówcy medium wskazują, że musieli pracować niemal całą dobę. Budzono ich o 6:00, a do skrajnie zaniedbanych baraków, w których spali, wracali o 2:00 w nocy. W ciągu roku przysługiwały im jedynie dwa dni wolne, jednak nawet wówczas pozostawali pod ścisłą kontrolą - mogli poruszać się jedynie w kilkuosobowych grupach.

- Niektórzy ludzie opuszczali swoje stanowiska, aby spać w ciągu dnia lub zasypiali na stojąco, ale nadzorcy znajdowali ich i bili. To było naprawdę tak, jakbyśmy umierali - relacjonował jeden z byłych pracowników.

Prof. Kang Dong-wan z Uniwersytetu Dong-A w Busan kilkukrotnie podróżował do Rosji, by przyjrzeć się warunkom, w jakich pracują robotnicy z Korei Północnej. - Są naprawdę okropne - nie ukrywał naukowiec.

"Prawa pracownicze" na rosyjskich placach budowy, na których pracują obywatele KRLD, to ponury żart. Brak dobrego oświetlenia w nocy i ograniczenia w sprzęcie ochronnym doprowadzają do wypadków. Nie ma jednak szans, by robotnik z Korei Północnej miał możliwość leczenia w szpitalu.

"Pensja marzeń" starcza na papierosy

Co z zarobkami, które - według propagandy Kim Dzong Una - byłyby podstawą do rozpoczęcia nowego życia po powrocie do ojczyzny? Większość wypłaty trafia na poczet reżimu, w ramach "opłat lojalnościowych".

"Na czysto" robotnicy zarabiają ok. 100-200 dolarów miesięcznie, których nie mogą jednak spożytkować na miejscu - wysokość wypłaty jest zapisywana w specjalnej księdze, a pracownicy otrzymują pieniądze dopiero w Korei Północnej. Ma to posłużyć zapobieganiu przed zdarzającymi się ucieczkami.

W Rosji mogą liczyć jedynie na drobne "kieszonkowe", które starcza przede wszystkim na papierosy i alkohol.

Źródło: BBC

