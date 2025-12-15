Zawieszenie broni nie działa. Myśliwce nad popularnym wśród turystów regionem

Marcin Czekaj

Kambodża oskarżyła Tajlandię o przeprowadzenie bombardowań w głębi kraju. Lokalne władze informują, że tajskie myśliwce F-16 pojawiły się w prowincji, w której mieści się jedna z największych atrakcji turystycznych kraju. Mowa o wpisanym na listę UNESCO kompleksie świątyń Angkor Wat. Do ataku doszło mimo zapowiadanego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni.

Formacja czterech myśliwców lecących po lewej stronie na tle nieba oraz monumentalna świątynia Angkor Wat po prawej stronie, odbijająca się w wodzie, całość połączona na jednej fotografii kontrastując nowoczesność z kulturą historyczną.
Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie terenów w okolicy wpisanego na listę UNESCO kompleksu świątyń Angkor WatJaap Arriens/NurPhoto | Richard Maschmeyer/Design Pics Editorial/Universal Images GroupGetty Images

W skrócie

  • Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie prowincji Siem Reap, w której mieści się jedna z największych atrakcji turystycznych kraju - kompleks świątyń Angkor Wat.
  • Atak nastąpił mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa zawieszenia broni.
  • Konflikt graniczny ma korzenie historyczne i powoduje śmierć cywilów oraz masowe przesiedlenia.
Kambodża oskarżyła w poniedziałek Tajlandię o przeprowadzenie bombardowań w głębi jej terytorium. Według władz tajskie wojsko miało zaatakować tereny oddalone o mniej niż dwie godziny od głównej atrakcji turystycznej kraju. Mowa o kompleksie świątyń Angkor Wat.

Ministerstwo obrony Kambodży poinformowało w oświadczeniu, że tajski myśliwiec bojowy zbombardował "miejsce w pobliżu obozu dla przesiedleńców cywilnych w rejonie dystryktu Srei Snam w prowincji Siem Reap".

Kambodża. Tajlandia uderzyła w okolicy jednej z głównych atrakcji turystycznych kraju

Minister informacji Kambodży Neth Pheaktra przekazał w rozmowie z agencją AFP, że to pierwszy raz od wznowienia walk, kiedy wojsko z Tajlandii zbombardowało obszary wspomnianej prowincji. Dodajmy, że kompleks świątyń Angkor Wat wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Neth Pheaktra dodał, że tajskim myśliwcom F-16 udało się dostać 70 kilometrów w głąb kraju.

Agencja AFP informuje, że atak na ten turystyczny obszar to dla Kambodży bolesny cios. Kraj bowiem w dużej mierze opiera swoje dochody na sektorze turystycznym i nadal odczuwa skutki pandemii COVID-19.

    W zeszłym roku dane ministerstwa turystki wskazywały na wzrost liczby turystów do rekordowego 6,7 mln. Liczba odwiedzin w tym kraju od lipca do września bieżącego roku spadła jednak o około 1/3 w porównaniu z 2019, czyli rokiem poprzedzającym pandemię.

    Ponadto - według danych operatora Angkor Enterprise - miesięczna sprzedaż biletów do parku archeologicznego Angkor spadła o co najmniej 17 proc. względem poprzedniego roku.

    Donald Trump ogłosił zawieszenie broni. Tajlandia zaprzeczyła

    Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Tajlandia i Kambodża zgodziły się na zawieszenie broni, które miało zacząć obowiązywać od sobotniego wieczora.

    Mimo to walki trwały przez cały weekend, a Bangkok zaprzeczył twierdzeniom Trumpa o zawieszeniu broni.

    Premier Tajlandii i Anutin Charnvirakul, który w zeszłym tygodniu rozwiązał parlament, torując drogę do wyborów w przyszłym roku, zamieścił w niedzielę na Facebooku wpis, w którym zapowiedział, że jego rząd i wojsko będą kontynuowały walki.

    Przedstawiciele wojska po obu stronach konfliktu poinformowali ponadto, że w poniedziałek na granicy nadal dochodziło do starć.

    Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga czasów kolonialnych

    Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga swoimi korzeniami do czasów kolonialnych, kiedy to wytyczono 800-kilometrową granicę między państwami.

    Jak podają lokalne władze, wznowione w tym miesiącu walki odebrały życie co najmniej 28 osobom, w tym żołnierzom i cywilom. Ponadto zmusiły do przesiedlenia około 800 tysięcy osób.

    Agencja AFP wyjaśnia, że każda ze stron obwinia drugą o wszczęcie walk, twierdząc, że działała w samoobronie. W gorszej sytuacji ma znajdować się jednak Kambodża, która ma być słabsza pod względem uzbrojenia niż armia Tajlandii.

    Źródło: AFP

