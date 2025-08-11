Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Doradca z apelem do Putina. Wzywa do zakończenia wojny w Ukrainie

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Wiceszef biura wykonawczego prezydenta Rosji Dmitrij Kozak, będący jednym z najbliższych doradców Władimira Putina, zaapelował do niego o zakończenie wojny w Ukrainie i rozpoczęcie negocjacji pokojowych - poinformował dziennik "The New York Times" powołując się na źródła na Kremlu.

Doradca prezydenta Rosji Dmitrij Kozak
Doradca prezydenta Rosji Dmitrij Kozak LEO PIERRARDAFP

Kozak miał przedstawić tę propozycję rosyjskiemu prezydentowi w tym roku. Miał on również zwrócić się do Władimira Putina z planem reform, w ramach których doszłoby do przyznania większej kontroli rządowej nad rosyjskimi służbami bezpieczeństwa oraz uniezależnienia sądownictwa od władzy.

Według amerykańskiej gazety doradca prezydenta Rosji miał mu dać jasno do zrozumienia, że uważa inwazję na Ukrainę za błąd. Według źródeł dziennika na Kremlu, Kozak jest jedyną osobą w kręgach władzy, która otwarcie sprzeciwia się wojnie, choć jak zaznaczono, nie robi tego publicznie.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski: Nie pozwolimy Rosji na drugą próbę podziału Ukrainy
Ukraina - Rosja

Zełenski wskazuje na bierność wobec Putina. "Nie pozwolimy na podział"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Doradca Putina ma jednak ciągle szukać sposobów na przekonanie rosyjskiego prezydenta do zmiany polityki.

    Wzywa Putina do zakończenia wojny. Doradca prezydenta odsunięty na boczny tor

    Amerykańska gazeta informuje, że postawa Dmitrija Kozaka miała nie spodobać się Władimirowi Putinowi, którego w większości otaczają doradcy popierający twarde stanowisko względem Ukrainy i sprzeciwiający się kończeniu wojny do czasu osiągnięcia wszystkich założeń Kremla.

    Dlatego też prezydent miał odsunąć na boczny tor swojego współpracownika, a większość jego obowiązków przekazać innemu doradcy - Siergiejowi Kirience. Mimo to, Kozak pozostał na stanowisku i nadal ma bezpośredni kontakt z Putinem.

    "Naciski Kozaka raczej nie zmienią poglądów Putina. Odzwierciedlają jednak frustrację pojawiającą się w niektórych kręgach moskiewskiej elity wobec niechęci Putina do poszukania kompromisu w sprawie wojny i wobec rosnącej niekontrolowanej władzy służb bezpieczeństwa" - napisała gazeta.

    Zobacz również:

    Wysłannik Trumpa spotkał się z Putinem. Pierwsze reakcje z USA
    Ukraina - Rosja

    Wysłannik Trumpa spotkał się z Putinem. Prezydent USA rozmawiał z Zełenskim

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
    Afera wokół KPO w ''Śniadaniu Rymanowskiego''. Bosak: Zorganizowany proceder. Powstał czarny rynek spółek. Handluje się nimi w InterneciePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze