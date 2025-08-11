Spotkanie Trumpa z Putinem. Tego spodziewają się eksperci
Rosja niezmiennie chce uniemożliwienia Ukrainie wejścia do NATO, prorosyjskiego rządu w Kijowie i demilitaryzacji zaatakowanego państwa - alarmują w najnowszym raporcie eksperci ISW. Analitycy uważają, że Władimir Putin wykorzysta piątkowe spotkanie z Donaldem Trumpem na Alasce, żeby poróżnić Stany Zjednoczone i Europę w kwestii wojny.
W skrócie
- "Rosja prawdopodobnie naruszy i wykorzysta wszelkie przyszłe porozumienia o zawieszeniu broni do własnych celów, obwiniając Ukrainę za naruszenia" - pisze ISW w raporcie
- Piątkowe negocjacje ogłoszono w formacie dwustronnym, bez udziału Ukrainy i UE, co wzbudziło zaniepokojenie Kijowa i stolic europejskich.
- Ukraińscy i europejscy przywódcy wykazują gotowość do negocjacji, podczas gdy Rosja konsekwentnie odrzuca ich propozycje.
Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przekonują, że najnowsze wypowiedzi rosyjskich przywódców wskazują na próby przedstawienia Ukrainy i Unii Europejskiej jako przeszkody w drodze do pokoju.
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oskarżył Europę o rzekome utrudnianie wysiłków USA na rzecz powstrzymania wojny, a lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Leonid Słucki stwierdził, że kraje europejskie "nie dopuszczają szybkiego, pokojowego rozwiązania".
Spotkanie Trumpa z Putinem. Na taki kompromis gotowa jest Rosja
Rosyjski politolog Siergiej Markow w wywiadzie dla "The Washington Post" powiedział, że jedynym "kompromisem", na jaki Rosja jest gotowa, jest zaprzestanie działań wojennych po zajęciu obwodów odeskiego i charkowskiego, a także chersońskiego i zaporoskiego. Obwinił również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców o wojnę.
ISW podkreśla, że ukraińscy i europejscy urzędnicy wykazali gotowość do negocjacji w dobrej wierze i zawarcia rzeczywistych porozumień o zawieszeniu broni, ale Moskwa konsekwentnie odrzucała te propozycje, dążąc zamiast tego do ustępstw i utrwalania sukcesów militarnych.
Wojna w Ukrainie. ISW: Cele Rosji na Ukrainie pozostają niezmienne
Według instytutu, strategiczne cele Rosji pozostają niezmienne: uniemożliwienie Ukrainie przystąpienia do NATO, instalacja prorosyjskiego rządu w Kijowie i demilitaryzacja kraju, co w praktyce oznacza jego kapitulację.
"Rosja prawdopodobnie naruszy i wykorzysta wszelkie przyszłe porozumienia o zawieszeniu broni do własnych celów, obwiniając Ukrainę za naruszenia, tak jak wielokrotnie robiła to wiosną 2025 roku" - czytamy w raporcie ISW.
Jak przekazała administracja USA, szczyt prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina zaplanowano na 15 sierpnia na Alasce. Jest to pierwsze oficjalne spotkanie obu przywódców od powrotu Trumpa do Białego Domu.
Negocjacje ogłoszono w formacie dwustronnym, bez udziału Ukrainy i UE, co wzbudziło zaniepokojenie Kijowa i stolic europejskich.
Źródło: Unian