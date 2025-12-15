"Profilowanie rasowe". Kongresmenka o działaniach służb po słowach Trumpa
Funkcjonariusze ze służb imigracyjnych USA zatrzymali syna kongresmenki Ilhan Omar i zażądali od niego pokazania dowodu osobistego w celu sprawdzenia jego obywatelstwa. Amerykańska polityk ma somalijskie korzenie. Na początku grudnia prezydent Donald Trump powiedział, że nie chce w Ameryce somalijskich imigrantów, a samą Omar nazwał "śmieciem".
- Mój syn został zatrzymany przez agentów ICE (amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej - przyp. red.). Dopiero gdy okazał paszport i dowód tożsamości, puścili go wolno - powiedziała Ilhan Omar w programie WCCO Sunday Morning i dodała, że syn zawsze nosi przy sobie dokumenty.
"Stosują profilowanie rasowe". Kongresmenka reaguje na działania służb
Według relacji kongresmenki do podobnego zdarzenia doszło niedawno w jednym z meczetów, gdy służby zaczęły sprawdzać modlących się tam mężczyzn.
- Oni (służby - przyp.red.) stosują profilowanie rasowe, szukają młodych mężczyzn, którzy wyglądają na Somalijczyków i których uważają za nielegalnie przebywających w kraju - stwierdziła.
Amerykańska polityk wysłała w tej sprawie list do szefa ICE oraz sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych. W Minnesocie mieszka ok. 107 tysięcy Somalijczyków. Omar zaznaczyła w liście, że ponad 90 proc. z nich to obywatele USA.
Skandaliczne słowa Trumpa. Omar nazwana "śmieciem"
Zwiększona aktywność urzędu imigracyjnego jest - zdaniem Ilhan Omar - pokłosiem słów Donalda Trumpa, który mówił o tym, że kongresmenka "jest śmieciem", podobnie jak jej przyjaciele.
- Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich w naszym kraju - mówił prezydent.
Te słowa padły po doniesieniach o wielomilionowych oszustwach i wyłudzeniach świadczeń socjalnych, których miały dokonywać podmioty związane z somalijskimi imigrantami w Minnesocie.
- Słyszałem, że Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów, miliardy każdego roku, miliardy dolarów. I nic nie wnoszą. Jakieś 88 proc. jest na zasiłkach. Nie chcę ich w naszym kraju - powiedział Trump.