W skrócie Kongresmenka Ilhan Omar oskarża służby imigracyjne USA o stosowanie profilowania rasowego po zatrzymaniu jej syna.

Omar stwierdziła, że zwiększona aktywność służb jest wynikiem obraźliwych wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem somalijskich imigrantów.

Donald Trump publicznie nazwał Ilhan Omar i somalijskich imigrantów "śmieciami", oskarżając ich o oszustwa i nadużycia.

- Mój syn został zatrzymany przez agentów ICE (amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej - przyp. red.). Dopiero gdy okazał paszport i dowód tożsamości, puścili go wolno - powiedziała Ilhan Omar w programie WCCO Sunday Morning i dodała, że syn zawsze nosi przy sobie dokumenty.

"Stosują profilowanie rasowe". Kongresmenka reaguje na działania służb

Według relacji kongresmenki do podobnego zdarzenia doszło niedawno w jednym z meczetów, gdy służby zaczęły sprawdzać modlących się tam mężczyzn.

- Oni (służby - przyp.red.) stosują profilowanie rasowe, szukają młodych mężczyzn, którzy wyglądają na Somalijczyków i których uważają za nielegalnie przebywających w kraju - stwierdziła.

Amerykańska polityk wysłała w tej sprawie list do szefa ICE oraz sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych. W Minnesocie mieszka ok. 107 tysięcy Somalijczyków. Omar zaznaczyła w liście, że ponad 90 proc. z nich to obywatele USA.

Skandaliczne słowa Trumpa. Omar nazwana "śmieciem"

Zwiększona aktywność urzędu imigracyjnego jest - zdaniem Ilhan Omar - pokłosiem słów Donalda Trumpa, który mówił o tym, że kongresmenka "jest śmieciem", podobnie jak jej przyjaciele.

- Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich w naszym kraju - mówił prezydent.

Te słowa padły po doniesieniach o wielomilionowych oszustwach i wyłudzeniach świadczeń socjalnych, których miały dokonywać podmioty związane z somalijskimi imigrantami w Minnesocie.

- Słyszałem, że Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów, miliardy każdego roku, miliardy dolarów. I nic nie wnoszą. Jakieś 88 proc. jest na zasiłkach. Nie chcę ich w naszym kraju - powiedział Trump.

