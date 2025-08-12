W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały fabrykę helu w Orenburgu, kluczową dla rosyjskiego przemysłu rakietowego i kosmicznego.

Atak miał miejsce ponad 1200 km od linii frontu, a skala zniszczeń pozostaje nieznana, mimo oficjalnych oświadczeń rosyjskich władz o zestrzeleniu dwóch dronów.

W zbliżonym czasie ukraińskie drony zaatakowały też fabrykę syntetycznego szafiru w Stawropolu, ważną dla rosyjskiego sektora obronnego.

Drony ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) zaatakowały rosyjską infrastrukturę w poniedziałek wieczorem - podaje portal The Kyiv Independent, powołując się na anonimowe źródło.

"To jedyny zakład w Rosji, w którym wytwarza się niezwykle ważny komponent wykorzystywany w produkcji rakiet, przemyśle kosmicznym i sektorze lotniczym" - czytamy. Mowa o zakładach w Orenburgu, oddalonych o około 1200 km od linii frontu w Ukrainie.

Według źródła w HUR fabryka jest "bezpośrednio zaangażowana w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie".

The Kyiv Independent relacjonuje, że mieszkańcy miasta słyszeli nadlatujące drony i serię eksplozji w pobliżu fabryki. Około godziny 20 zamknięty został fragment autostrady M-5 "Ural" (odcinek w pobliżu miejscowości Pierewołocki i Chołodnyje Klucze).

Rosja. Skala szkód po ataku ukraińskich dronów wciąż nieznana

Do poniedziałkowych wydarzeń odniósł się pełniący obowiązki gubernatora obwodu orenburskiego Jewgienij Sołncew, informując jednak wyłącznie o zestrzeleniu dwóch dronów nad regionem.

Sołncew nie przekazał przy tym informacji o zakresie szkód czy ewentualnych poszkodowanych. Portal również podaje, że skala zniszczeń po ukraińskim ostrzale pozostaje nieznana.

Ukraina - Rosja. Kijów bierze na cel strategiczne obiekty w Rosji

Portal zwraca uwagę, że choć źródło wywiadowcze określiło zakłady jako jedyne zajmują się tego typu produkcją w kraju, rosyjskie media przedstawiają sprawę inaczej.

Według nich od bieżącego roku Rosja ma wykorzystywać do produkcji helu także należącą do Gazpromu fabrykę Amur na Dalekim Wschodzie i kolejną w obwodzie irkuckim.

Atak na zakłady w Orenburgu to niejedyna akcja Ukrainy przeprowadzona minionej doby przeciwko Rosji. Drony zaatakowały także fabrykę syntetycznego szafiru JSC Monocrystal w Stawropolu, ważnego dostawcę dla sektora obronnego Rosji. W wyniku ataku doszło do eksplozji i pożaru, nad zakładem pojawił się gęsty dym widoczny w okolicy.

Źródło: The Kyiv Independent

