W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił najnowsze dane dotyczące sytuacji na froncie, podkreślając skuteczność ataków dronów na terytorium Rosji.

W rejonie Pokrowska trwają zacięte walki, a rosyjskie siły otrzymały rozkaz szturmowania ukraińskich pozycji za wszelką cenę, co skutkuje wysokimi stratami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najnowsze informacje z linii frontu przedstawił w swoim wpisie prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski omówił aktualne dane, powołując się na raport, jaki zdał mu podczas narady szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy generał Wasyl Maluk.

Zełenski wskazał na coraz większą skuteczność ataków dronowych w głębi Rosji. Jak we wtorek donosiły media, ukraińskie bezzałogowce miały uderzyć w rosyjską rafinerię w Tiumeni, na wschód od Uralu - to około 2 tysiące km od Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Walki o Pokrowsk - Rosjanie dostali nowy rozkaz

Ukraiński przywódca dodał też, że "osiągają znaczące wyniki w niszczeniu rosyjskich systemów obrony powietrznej", lecz nie zdradził szczegółów.

Następnie Zełenski podziękował siłom walczącym na froncie w rejonie Pokrowska, gdzie od miesięcy toczą się najbardziej zacięte starcia.

"Odnotowujemy, że rosyjskie wojska otrzymały rozkaz szturmowania naszych pozycji za wszelką cenę" - napisał prezydent Ukrainy. W rezultacie w regionie tym straty rosyjskich wojsk znacząco wzrosły.

"Sami żołnierze Służby Bezpieczeństwa - i to tylko w rejonie Pokrowska - eliminują dziennie ponad 100 bojowników wroga" - napisał polityk. Jak dodał, nie uwzględnił przy tym działań innych jednostek. Zakładać więc można, że straty okupanta są w sumie jeszcze większe.

Ogółem w ostatnim miesiącu żołnierze Centrum Operacji Specjalnych "A" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy - jak przekazał Zełenski - zneutralizowali 3028 bojowników Moskwy. Prezydent zaznaczył, że każdy przypadek śmierci wroga został zweryfikowany przed uwzględnieniem w statystykach.

Zacięta bitwa o Pokrowsk. Ukraińcy zaczęli odbijać zajęte ziemie

O tym, że sytuacja w Donbasie wokół Pokrowska jest bardzo dynamiczna, świadczą doniesienia z ostatnich tygodni.

Niedawno Rosjanie mieli zacząć przejmować kolejne wioski. Ukraińcom udało się rozpocząć kontrofensywę. Informowano, że odzyskali 175 km kwadratowych terytorium.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Pod koniec września rosyjskie oddziały miały zostać okrążone w pobliżu Dobropilla, gdzie wcześniej próbowały przełamać ukraińską obronę.

Pokrowsk jest strategicznie ważny ze względu na drogi i linie kolejowe, które przecinają te tereny. Ewentualny upadek miasta otworzyłby drogę Rosjanom do szturmu na Kramatorsk i Słowiańsk.

Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Dziemianowicz-Bąk: Ten projekt musi trafić do Sejmu Polsat News Polsat News