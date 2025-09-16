Pożar i eksplozja w głębi Rosji. Kijów uszkodził ważną rafinerię
W nocy zaatakowano rosyjską rafinerię ropy naftowej w Saratowie - poinformowało ukraińskie wojsko. Jak przekazano w komunikacie, na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru. Niemal w tym samym czasie rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że moskiewskie drony zaatakowały stację dystrybucji gazu obsługującą ukraińską armię.
Ukraińskie wojsko poinformowało we wtorek, że podczas nocnego ataku na obwód saratowski w Rosji zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Saratowie.
Jak poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu, na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru.
Rafineria ropy naftowej w Saratowie zaspokaja potrzeby sił zbrojnych armii rosyjskiej. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej napędowy, olej opałowy i inne. Wielkość przerobu w 2023 roku wyniosła 4,8 mln ton.
Z kolei rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że to moskiewskie drony zaatakowały stację dystrybucji gazu obsługującą ukraińską armię w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.
W komunikacie podano, że obiekt stanowi punkt poboru, przechowywania i dystrybucji gazu, wykorzystywany przez ukraińskie jednostki bojowe i tyłowe.
W momencie publikowania tego artykułu nie udało się jednak ustalić, czy doniesienia o tym ataku są prawdziwe.
Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjską rafinerię. Zamknięto część zakładu
Ukraina w ostatnim czasie coraz częściej kieruje swoje ataki na cele znajdującej się na terytorium Federacji Rosyjskiej.
W nocy z soboty na niedzielę uderzyła w rafinerię ropy naftowej Kiriszy w obwodzie leningradzkim. Do akcji wykorzystano drony.
Wskutek ataku blok jednej z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej musiał wstrzymać prace.
"Odpowiada on za prawie 40 proc. całkowitej zdolności przerobowej zakładu, wynoszącej (...) 400 tys. baryłek dziennie" - przekazał wówczas Reuters.
Ukraina atakuje w głąb Rosji. Wykolejenia pociągu
Co więcej, w niedzielę strona ukraińska przeprowadziła także inną akcję, w wyniku której w rejonie łużskim wykoleił się pociąg towarowy. Lokomotywa ciągnęła 15 pustych wagonów-cystern.
W obwodzie orłowskim również doszło do wykolejenia pociągu, a w zdarzeniu zginęły dwie osoby - oficerowie Gwardii Narodowej.
Źródła: Reuters