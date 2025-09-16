Ukraińskie wojsko poinformowało we wtorek, że podczas nocnego ataku na obwód saratowski w Rosji zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Saratowie.

Jak poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu, na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru.

Rafineria ropy naftowej w Saratowie zaspokaja potrzeby sił zbrojnych armii rosyjskiej. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej napędowy, olej opałowy i inne. Wielkość przerobu w 2023 roku wyniosła 4,8 mln ton.

Z kolei rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że to moskiewskie drony zaatakowały stację dystrybucji gazu obsługującą ukraińską armię w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

W komunikacie podano, że obiekt stanowi punkt poboru, przechowywania i dystrybucji gazu, wykorzystywany przez ukraińskie jednostki bojowe i tyłowe.

W momencie publikowania tego artykułu nie udało się jednak ustalić, czy doniesienia o tym ataku są prawdziwe.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjską rafinerię. Zamknięto część zakładu

Ukraina w ostatnim czasie coraz częściej kieruje swoje ataki na cele znajdującej się na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W nocy z soboty na niedzielę uderzyła w rafinerię ropy naftowej Kiriszy w obwodzie leningradzkim. Do akcji wykorzystano drony.

Wskutek ataku blok jednej z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej musiał wstrzymać prace.

"Odpowiada on za prawie 40 proc. całkowitej zdolności przerobowej zakładu, wynoszącej (...) 400 tys. baryłek dziennie" - przekazał wówczas Reuters.

Ukraina atakuje w głąb Rosji. Wykolejenia pociągu

Co więcej, w niedzielę strona ukraińska przeprowadziła także inną akcję, w wyniku której w rejonie łużskim wykoleił się pociąg towarowy. Lokomotywa ciągnęła 15 pustych wagonów-cystern.

W obwodzie orłowskim również doszło do wykolejenia pociągu, a w zdarzeniu zginęły dwie osoby - oficerowie Gwardii Narodowej.

Źródła: Reuters

Komisja Europejska prze do umowy handlowej z państwami Mercosur. Bryłka w ''Gościu Wydarzeń'': Polska straci na tym najbardziej Polsat News Polsat News