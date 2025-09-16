Ukraina Rosja
Pożar i eksplozja w głębi Rosji. Kijów uszkodził ważną rafinerię

Aleksandra Czurczak

W nocy zaatakowano rosyjską rafinerię ropy naftowej w Saratowie - poinformowało ukraińskie wojsko. Jak przekazano w komunikacie, na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru. Niemal w tym samym czasie rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że moskiewskie drony zaatakowały stację dystrybucji gazu obsługującą ukraińską armię.

Ukraina zaatakował rosyjską rafinerię ropy naftowej
Ukraińskie wojsko poinformowało we wtorek, że podczas nocnego ataku na obwód saratowski w Rosji zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Saratowie.

Jak poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu, na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru.

Rafineria ropy naftowej w Saratowie zaspokaja potrzeby sił zbrojnych armii rosyjskiej. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej napędowy, olej opałowy i inne. Wielkość przerobu w 2023 roku wyniosła 4,8 mln ton.

    Z kolei rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że to moskiewskie drony zaatakowały stację dystrybucji gazu obsługującą ukraińską armię w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

    W komunikacie podano, że obiekt stanowi punkt poboru, przechowywania i dystrybucji gazu, wykorzystywany przez ukraińskie jednostki bojowe i tyłowe.

    W momencie publikowania tego artykułu nie udało się jednak ustalić, czy doniesienia o tym ataku są prawdziwe.

    Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjską rafinerię. Zamknięto część zakładu

    Ukraina w ostatnim czasie coraz częściej kieruje swoje ataki na cele znajdującej się na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

    W nocy z soboty na niedzielę uderzyła w rafinerię ropy naftowej Kiriszy w obwodzie leningradzkim. Do akcji wykorzystano drony.

      Wskutek ataku blok jednej z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej musiał wstrzymać prace.

      "Odpowiada on za prawie 40 proc. całkowitej zdolności przerobowej zakładu, wynoszącej (...) 400 tys. baryłek dziennie" - przekazał wówczas Reuters.

      Ukraina atakuje w głąb Rosji. Wykolejenia pociągu

      Co więcej, w niedzielę strona ukraińska przeprowadziła także inną akcję, w wyniku której w rejonie łużskim wykoleił się pociąg towarowy. Lokomotywa ciągnęła 15 pustych wagonów-cystern.

      W obwodzie orłowskim również doszło do wykolejenia pociągu, a w zdarzeniu zginęły dwie osoby - oficerowie Gwardii Narodowej.

      Źródła: Reuters

