W nocy z czwartku na piątek mieszkańcy rosyjskiego miasta Riazań położonego 196 km na południowy wschód od Moskwy, zaczęli wrzucać do mediów społecznościowych zdjęcia i nagrania z potężnego pożaru na terenie miejscowej rafinerii.

Rosja. Rafineria zaatakowana przez Ukraińców. Riazań walczy z pożarem

Rano atak potwierdziła strona ukraińska. "Uderzyliśmy w terminal przeładunkowy ropy naftowej w rafinerii w mieście Riazań na zachodzie Rosji" - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) Robert "Madziar" Browdi. Atak przeprowadził 14. pułk SBS we współpracy m.in. z wywiadem wojskowym.

"Benzyna staje się płynem deficytowym, a gaz i ropa naftowa - szybko spalanym" - napisał.

Z kolei gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow zakomunikował w mediach społecznościowych, że rosyjskie systemy obrony powietrznej i walki radioelektronicznej miały doprowadzić do zneutralizowania ośmiu ukraińskich dronów.

Z jego przekazu wynika, że szczątki jednego z zestrzelonych bezzałogowców spadły właśnie na teren rafinerii i doprowadziły do wybuchu pożaru.

Zaznaczył też, że "nie było ofiar, ani uszkodzeń budynków mieszkalnych i infrastruktury".

Pojawiły się też doniesienia o pożarze jednej z elektrowni w obwodzie lipieckim na zachodzie Rosji. Ukraińcy dzień wcześniej uderzyli także w skład ropy w okupowanym Ługańsku.

Ukraińcy nękają rosyjskie rafinerie. Utracone zdolności

Agencja Reutera wyliczyła pod koniec sierpnia, że ukraińskie ataki przy pomocy dronów na rafinerie w Rosji wyłączyły w ubiegłym miesiącu około 17 proc. zdolności tego kraju w zakresie przetwarzania ropy naftowej.

Zniszczenia infrastruktury, wraz ze wzmożonym popytem na benzynę w okresie wakacyjnym, doprowadziły do skokowych wzrostów cen paliwa na rosyjskim rynku.

Według tych ocen utracona przez Rosję zdolność przetwarzania ropy sięgnęła rekordowego poziomu 6,4 mln ton, czyli o 65 proc. więcej niż zakładano we wcześniejszych szacunkach.

Za prawie połowę obniżonych zdolności, 3,1 mln ton, odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie.

Ataki dronów, przeprowadzone w ostatnich tygodniach przez Kijów, uszkodziły m.in. rafinerie w rejonie Wołgi - Samara, Syzrań, Wołgograd, w Riazaniu, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Ust-Ługa) oraz na południu kraju.

