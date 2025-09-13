W skrócie W rosyjskiej rafinerii w Ufie wybuchł pożar po ataku dronów, co potwierdziły lokalne władze.

Gubernator Baszkortostanu poinformował, że zestrzelono dwa drony. Szkody były ograniczone i nikt nie zginął.

Atak, według doniesień, nie spowodował poważnych strat i zakład ma kontynuować pracę bez zakłóceń.

W sobotę w wyniku ataku drona wybuchł pożar w obiektach spółki naftowej w Baszkortostanie (Baszkirii) w Rosji - przekazał gubernator regionu Radij Chabirow.

"Dziś firma Basznieft padła ofiarą ataku terrorystycznego przy użyciu dronów" - napisał rosyjski urzędnik na Telegramie.

Do nalotu miało dojść w mieście Ufa, największym mieście Baszkortostanu.

Rosja: Atak drona na rafinerię. Ogromna kula ognia nad obiektem

Chabirow podawał, że "jeden dron został zestrzelony nad terenem produkcyjnym, co wywołało pożar". Dodał, że szkody w zakładzie były "ograniczone" i nikt nie zginął. "Zestrzelono również drugiego drona" - dodał Rosjanin.

"Oba zestrzelone bezzałogowce spadły na teren przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku wybuchł niewielki pożar, który został szybko ugaszony. W drugim przypadku doszło do przerwy w dostawie wody technicznej" - napisał Chabirow.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać obiekt wlatujący w jeden z budynków, a następnie ogromną kulę ognia i chmurę dymu.

Rosja: Strategiczny obiekt w ogniu. Nie wspomniano o Ukrainie

Według agencji Reutera na skutek ataku wybuchł pożar w zakładzie należącym do Basznieft, spółki zależnej państwowej firmy Rosneft, największego producenta ropy naftowej w Rosji. Basznieft zarządza czterema dużymi zakładami petrochemicznymi i rafineryjnymi w regionie. Chabirow nie sprecyzował, który obiekt był celem ataku.

Agencja Reutera odnotowała również, że w swoim wpisie na Telegramie urzędnik nie wspomniał o Ukrainie ani nie wskazał skąd pochodzić miały drony. Dodał jednak, że firma utrzyma poziom produkcji, nie będzie żadnych spadków ani przestojów w pracy, a zakład będzie działał normalnie.

Miasto Ufa, w którym znajduje się rafineria, leży około 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Reuters zaznacza, że w ostatnim czasie Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, próbując osłabić potencjał militarny Moskwy. Powodem jest impas w negocjacjach pokojowych między krajami.

Źródło: Reuters, Interia

