Kula ognia nad rafinerią. Rosjanie mówią o ataku dronów

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W rosyjskiej rafinerii ropy naftowej w mieście Ufa po ataku dronów wybuchł pożar - twierdzą miejscowe władze. Na nagraniach widać lecący w kierunku budynków obiekt, a następnie potężny wybuch. "Firma Basznieft padła ofiarą ataku terrorystycznego" - oznajmił gubernator regionu.

Eksplozja w rafinerii w mieście Ufa w Rosji
Eksplozja w rafinerii w mieście Ufa w RosjiAnton Heraszczenko/X/Google Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W rosyjskiej rafinerii w Ufie wybuchł pożar po ataku dronów, co potwierdziły lokalne władze.
  • Gubernator Baszkortostanu poinformował, że zestrzelono dwa drony. Szkody były ograniczone i nikt nie zginął.
  • Atak, według doniesień, nie spowodował poważnych strat i zakład ma kontynuować pracę bez zakłóceń.
W sobotę w wyniku ataku drona wybuchł pożar w obiektach spółki naftowej w Baszkortostanie (Baszkirii) w Rosji - przekazał gubernator regionu Radij Chabirow.

"Dziś firma Basznieft padła ofiarą ataku terrorystycznego przy użyciu dronów" - napisał rosyjski urzędnik na Telegramie.

Do nalotu miało dojść w mieście Ufa, największym mieście Baszkortostanu.

Rosja: Atak drona na rafinerię. Ogromna kula ognia nad obiektem

Chabirow podawał, że "jeden dron został zestrzelony nad terenem produkcyjnym, co wywołało pożar". Dodał, że szkody w zakładzie były "ograniczone" i nikt nie zginął. "Zestrzelono również drugiego drona" - dodał Rosjanin.

"Oba zestrzelone bezzałogowce spadły na teren przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku wybuchł niewielki pożar, który został szybko ugaszony. W drugim przypadku doszło do przerwy w dostawie wody technicznej" - napisał Chabirow.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać obiekt wlatujący w jeden z budynków, a następnie ogromną kulę ognia i chmurę dymu.

    Według agencji Reutera na skutek ataku wybuchł pożar w zakładzie należącym do Basznieft, spółki zależnej państwowej firmy Rosneft, największego producenta ropy naftowej w Rosji. Basznieft zarządza czterema dużymi zakładami petrochemicznymi i rafineryjnymi w regionie. Chabirow nie sprecyzował, który obiekt był celem ataku.

    Agencja Reutera odnotowała również, że w swoim wpisie na Telegramie urzędnik nie wspomniał o Ukrainie ani nie wskazał skąd pochodzić miały drony. Dodał jednak, że firma utrzyma poziom produkcji, nie będzie żadnych spadków ani przestojów w pracy, a zakład będzie działał normalnie.

    Miasto Ufa, w którym znajduje się rafineria, leży około 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.

    Reuters zaznacza, że w ostatnim czasie Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, próbując osłabić potencjał militarny Moskwy. Powodem jest impas w negocjacjach pokojowych między krajami.

    Źródło: Reuters

