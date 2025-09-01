W skrócie Drony zaatakowały Kraj Krasnodarski w Rosji, powodując pożary w stacji elektroenergetycznej oraz prawdopodobnie w rafinerii ropy naftowej.

W wyniku ataku część miasta Kropotkin była pozbawiona prądu, a ogień został opanowany na powierzchni 80 mkw.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje o zestrzeleniu 50 ukraińskich dronów, natomiast Kijów na razie nie skomentował tych wydarzeń.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataku dronów w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Według agencji Unian w regionie wybuchły pożary w stacji elektroenergetycznej i najprawdopodobniej rafinerii ropy naftowej.

Według lokalnych władz w pobliżu miasta Kropotkin w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar w stacji elektroenergetycznej, rzekomo na skutek spadających szczątków drona.

Rosja: Atak dronów na południu kraju. Pożar i brak prądu w mieście

Pożar objął powierzchnię 80 metrów kwadratowych, miał zostać już ugaszony. W jego wyniku część miasta została pozbawiona prądu.

Medialne doniesienia wskazują również, że drony zaatakowały też wieś Ilski, gdzie znajduje się rafineria ropy naftowej.

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że minionej nocy rzekomo zestrzelono 50 ukraińskich dronów. Kijów nie odniósł się jeszcze do tych wydarzeń.

Wojna w Ukrainie. Drony nad Rosją. Precyzyjne ataki Kijowa

Agencja Unian informowała pod koniec sierpnia o zmasowanym ataku dronów na Rostów nad Donem. W jednym z budynków wybuchł pożar, wymuszając ewakuację 15 mieszkańców. W tym samym czasie rosyjski resort obrony twierdził, że jednostki obrony powietrznej rzekomo zniszczyły w ciągu nocy 26 ukraińskich dronów, w tym 15 nad obwodem rostowskim.

W połowie sierpnia drony uderzyły w rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim. Gubernator regionu potwierdził doniesienia o nalocie, ale nie wspomniał o ataku na rafinerię.

Źródło: Unian

