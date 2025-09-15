Kluczowy blok rafinerii wstrzymał pracę. Pokłosie ataku ukraińskich dronów

W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy Kiriszy w obwodzie leningradzkim, powodując pożar i zamknięcie jednego z kluczowych bloków zakładu.

W wyniku uszkodzeń zamknięto część rafinerii odpowiadającą za 40 proc. jej wydajności, naprawy mogą potrwać miesiąc, a pozostałe sektory zwiększą produkcję o 20 proc.

W tym samym czasie doszło do wykolejenia dwóch pociągów w Rosji, a w jednym z incydentów zginęło dwóch oficerów Gwardii Narodowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku na rafinerię ropy naftowej Kiriszy w obwodzie leningradzkim w Rosji doszło w nocy z soboty na niedzielę. Ukraina do akcji wykorzystała drony.

Teraz, jak podaje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, blok jednej z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej musiał wstrzymać prace.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjską rafinerię. Muszą zamknąć część zakładu

O ataku na rafinerię ropy naftowej Kiriszy informowali już w niedzielę rosyjscy lokalni urzędnicy, w tym gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko. Zapewniali, że nie doszło do poważnych uszkodzeń. Tymczasem pożar, jaki wybuchł na miejscu po uderzeniu bezzałogowców sprawił, że jeden z bloków rafinerii został zamknięty.

"Blok ten odpowiada za prawie 40 proc. całkowitej zdolności przerobowej zakładu, wynoszącej (...) 400 tys. baryłek dziennie" - przekazał Reuters.

Ogień zniszczył sprzęt znajdujący się w rafinerii, w tym piec, a naprawa może potrwać miesiąc. Aby zrekompensować wyłączenie z prac uszkodzonego bloku - jak przekazały źródła - rafineria zwiększy wydajność pozostałych, działających sektorów, nawet o 20 proc.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na terytorium Rosji. Wykoleiły się pociągi

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał w niedzielę, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała trzy drony nad rafinerią. Jednak to ich szczątki przyczyniły się do wybuchu pożaru.

Co więcej, w niedzielę strona ukraińska przeprowadziła także inną akcję, w wyniku której w rejonie łużskim wykoleił się pociąg towarowy. Lokomotywa ciągnęła 15 pustych wagonów-cystern.

W obwodzie orłowskim również doszło do wykolejenia pociągu, a w zdarzeniu zginęły dwie osoby - oficerowie Gwardii Narodowej.

Źródła: Reuters, Interia

"Wydarzenia": Co robić gdy wyje syrena? Nawet politycy mają z tym problem Polsat News