Ataki miały na celu ograniczenie ofensywnego potencjału Rosji i utrudnienie dostaw paliwa dla jej armii.

Rafinerie w Krasnodarze oraz Syzraniu doznały uszkodzeń, nie odnotowano ofiar wśród pracowników.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek udanych ukraińskich uderzeń na strategiczne instalacje przemysłowe w Rosji.

Ukraińskie wojsko poinformowało w sobotę rano o ataku na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Odnotowało liczne eksplozje i pożar w rafinerii w Krasnodarze, która - jak podkreślono - produkuje rocznie trzy miliony ton lekkich produktów naftowych.

Wojsko poinformowało również o pożarze w rejonie rafinerii w Syzraniu w obwodzie samarskim, której moce przerobowe przed sierpniem wynosiły 8,5 miliona ton rocznie.

Do uderzenia doszło "w ramach ograniczania potencjału ofensywnego wroga i utrudniania dostaw paliwa do jednostek wojskowych" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania. Krótko po ukraińskim ataku nad Krasnodarem i Syzraniem unosiły się kłęby dymu.

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew poinformował, że w sobotę nad ranem "wróg próbował zaatakować zakład przemysłowy w Syzraniu". Nie napisał nic o konsekwencjach uderzenia.

Pożar w krasnodarskiej rafinerii potwierdziło Dowództwo Operacyjne Terytorium Krasnodarskiego. Podano, że do pojawienia się ognia doszło "w wyniku spadających szczątków drona". Uszkodzony został jeden z bloków technologicznych, przeprowadzono ewakuację pracowników; nie ma ofiar - wynika z komunikatu.

Rosja nie pozostała dłużna i ostatniej nocy również przeprowadziła serię uderzeń. Eksplozje w obwodzie zaporoskim doprowadziły do śmierci co najmniej jednej osoby. Liczba poszkodowanych wynosi 22.

To nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy biorą na cel rosyjskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu. W nocy z czwartku na piątek doszło do uderzenia w dwie inne rafinerie ropy.

W ogniu stanęły obiekty: Afipski w Kraju Krasnodarskim oraz rafineria w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim.

Źródło: Reuters, Meduza

