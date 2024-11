Putin uspokaja po nagłym załamaniu. "Nie ma powodu do paniki"

Wartość rosyjskiego rubla drastycznie spadła, na co zareagował już prezydent Rosji Władimir Putin. Dyktator próbował uspokoić obywateli, wskazując, że "nie ma powodów do paniki". Zapewniał, że sytuacja "jest pod kontrolą" oraz wskazał powody takiego załamania. Przypomnijmy - wartość rubla spadła do poziomów najniższych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Zareagował już także rosyjski bank centralny.