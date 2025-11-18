W skrócie Rosyjskie ataki na Ukrainę pochłonęły życie trzech osób, w tym dwóch kobiet w obwodzie czernihowskim i nastolatki w obwodzie charkowskim.

Rosyjskie siły użyły czterech rakiet balistycznych Iskander-M i 114 dronów typu Shahed i Gerbera - większość została strącona przez ukraińską obronę.

Ataki dotknęły także obiekty energetyczne w kilku obwodach, powodując zniszczenia i wymuszając pilne prace naprawcze; nasilone działania nastąpiły po podpisaniu porozumienia wojskowego Ukrainy z Francją.

Według sił powietrznych Rosjanie zaatakowali czterema rakietami balistycznymi Iskander-M i 114 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, głównie typu Shahed i Gerbera.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 101 rosyjskich dronów na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia czterech rakiet i trzynastu bezzałogowców w piętnastu lokalizacjach.

Wojna w Ukrainie. Atak na miasto Horodnia, nie żyją dwie kobiety

DSNS powiadomiła, że w nocy rosyjskie wojsko zaatakowało przygraniczne miasto Horodnia, w wyniku czego zginęły dwie kobiety. Jeden z dronów uderzył w budynek na terenie opuszczonego przedsiębiorstwa, a kolejny w prywatną posesję, w wyniku czego zapaliły się dom i budynek gospodarczy. Uszkodzonych zostało również kilka sąsiednich domów - dodała DSNS.

Ukraina-Rosja. Rakiety nad obwodem charkowskim. Nie żyje nastolatka

Rosyjski atak rakietowy zabił nastolatkę i ranił co najmniej dziewięć osób, w tym 16-latka we wschodniej Ukrainie - poinformował we wtorek gubernator obwodu charkowskiego, cytowany przez agencję AFP.

"17-letnia dziewczyna, która została poważnie ranna w ataku rakietowym na miasto Berestyn, zmarła w szpitalu" - napisał Oleg Sinegubow.

We wtorek armia rosyjska przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w obwodach dniepropietrowskim, sumskim, chersońskim i donieckim - podało ministerstwo energetyki. "W uszkodzonych obiektach infrastruktury energetycznej trwają prace remontowo-naprawcze" - przekazano w komunikacie resortu na Telegramie.

Jak wskazuje agencja AFP, do ostatnich ataków doszło po tym, jak prezydenci Francji Emmanuel Macron i Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali porozumienie, na mocy którego Kijów ma nabyć do 100 myśliwców i innego sprzętu, w tym dronów.

Źródło: AFP

