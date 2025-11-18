Zełenski zapowiada kluczową wizytę w Turcji. Cel jest jeden
Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Turcji, której celem ma być podjęcie na nowo tematu negocjacji prowadzących do zakończenia wojny w Ukrainie. - Opracowaliśmy rozwiązania, które zaproponujemy naszym partnerom. Zrobimy wszystko, co tylko się da, aby przybliżyć zakończenie tej wojny. To nasz absolutny priorytet - powiedział ukraiński prezydent. Rzecznik Kremla stwierdził, że Rosja nie weźmie udziału w rozmowach.
W skrócie
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wizytę w Turcji, mającą na celu wznowienie negocjacji dotyczących zakończenia wojny.
- W Kijowie trwają prace nad nową wymianą jeńców wojennych z Rosją, która ma objąć 1200 osób.
- Ostatnie wizyty Zełenskiego za granicą przyniosły Ukrainie wsparcie militarne i energetyczne od Francji oraz Grecji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje udać się do Turcji w środę, po zakończeniu wtorkowej wizyty w Hiszpanii.
- Przygotowujemy się do ożywienia negocjacji. Opracowaliśmy rozwiązania, które zaproponujemy naszym partnerom - poinformował prezydent Ukrainy.
Tego samego dnia Turcję ma odwiedzić specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Amerykanin zamierza wziąć udział w zaplanowanych rozmowach.
Podróż Zełenskiego do Turcji będzie kolejną z serii zagranicznych wizyt ukraińskiego polityka. W niedzielę Zełenski odwiedził Grecję, w poniedziałek Francję, a we wtorek - Hiszpanię.
- Zrobimy wszystko, co tylko się da, aby przybliżyć zakończenie tej wojny. To nasz absolutny priorytet - podkreślił.
Wojna w Ukrainie. Zełenski zapowiada "ożywienie" negocjacji
Wołodymyr Zełenski poinformował również, że Kijów pracuje aktualnie nad wznowieniem procesu wymiany jeńców.
Z kolei rzecznik Kremla przekazał, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej nie wezmą udziału w środowych rozmowach dotyczących pokoju. Jednocześnie Dmitrij Pieskow podkreślił, że Władimir Putin "jest otwarty na rozmowy z USA i Turcją na temat wyników rozmów" w Stambule.
W niedzielę o wstępnym porozumieniu Rosji i Ukrainy w tym kontekście poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustem Umerow. Wymiana ma obejmować 1200 Ukraińców i być powrotem do porozumień stambulskich.
Poniedziałkowa wizyta Zełenskiego we Francji zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego w sprawie zakupu przez Ukrainę nawet 100 francuskich samolotów wojskowych Rafale oraz wyposażenie z zakresu obrony przeciwlotniczej i dronów.
Jak informowała gazeta "Le Monde" umowa ma obowiązywać przez 10 lat i przewidywać ewentualne przyszłe kontrakty na zakup samolotów Rafale i powiązanego z nimi uzbrojenia oraz nowej generacji systemów obrony powietrznej SAMP-T, dronów i systemów radarowych.
Z kolei niedzielna wizyta w Grecji przyniosła porozumienie w sprawie dostaw gazu ziemnego do Ukrainy. Wartość umowy sięga niemal 2 mld euro.
Źródło: Reuters