Wojna w Ukrainie

Zagraniczne media prześwietlają zamierzenia Putina. Jeden zasadniczy problem

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Władimir Putin prowadzi wojnę, której nie potrafi wygrać - ocenia "Economist". Jak wskazuje dziennik, "im dłużej trwa konflikt z Ukrainą, tym większe polityczne i społeczne koszty czekają rosyjskiego przywódcę". Brytyjski tygodnik analizuje też na, co liczy Putin. Wskazuje przy tym na Donalda Trumpa i Europę.

"Economist": Putin nie ma planu na wygranie (zdj. ilustracyjne)
"Economist": Putin nie ma planu na wygranie (zdj. ilustracyjne)Deep State Maps / IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and PeopleEast News

W skrócie

  • Rosja utknęła w przedłużającej się wojnie z Ukrainą, a koszty polityczne i społeczne dla Putina rosną z każdym dniem.
  • Statystyki wojenne wskazują na ogromne straty ludzkie po stronie rosyjskiej, co może wpłynąć na nastroje społeczne i stabilność kraju.
  • W miarę postępu konfliktu rośnie ryzyko kryzysu wewnętrznego w Rosji, zwłaszcza gdy Zachód zapewnia długofalowe wsparcie Ukrainie.
Władimir Putin nie ma planu na wygranie wojny przeciw Ukrainie, a nawet w dyktaturach przywódcę, który nie ma teorii zwycięstwa, czekają kłopoty - pisze "Economist".

Gdy nadejdzie 10 czerwca 2026 roku, wojna Rosji przeciw Ukrainie będzie już dłuższa niż I wojna światowa, tymczasem Kijów się nie poddaje, a Moskwa nie wie, jak zwyciężyć. Im więcej ludzkich istnień Putin zmarnuje dziś w tym konflikcie, tym większy kryzys czeka go jutro - prognozuje brytyjski tygodnik.

Zasadniczy problem Putina polega na tym, że nie jest w stanie pokonać Ukrainy na polu walki. Letnia ofensywa w tym roku, trzecia i najbardziej ambitna, okazała się "żałosną klęską".

Zobacz również:

W walce o utrzymanie pozycji mocarstwa Putin wykorzystuje nowe uzbrojenie, w tym atomowe okręty podwodne i rakiety balistyczne
Świat

Mocarstwowy plan Rosji. Putin nieprzypadkowo pokazuje światu "Wunderwaffe"

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Brytyjskie media o wojnie w Ukrainie. Wskazują na statystyki

    Do połowy października liczba rosyjskich ofiar śmiertelnych i rannych w tym roku wzrosła niemal o 60 proc. i wynosi między 984 tys. a 1 milion 438 tys. Bilans zabitych to od 190 tys. do 480 tys. Prawdopodobnie na każdego zabitego Ukraińca przypada pięciu zabitych rosyjskich żołnierzy - wylicza "Economist".

    Rosja czyni postępy na froncie, jednak aby móc okupować regiony, które uznaje za swoje, musiałaby te postępy czynić przez następne pięć lat. Jeżeli tempo, w jakim giną żołnierze, byłoby utrzymane, liczba rosyjskich ofiar sięgnęłaby niemal 4 mln.

    Sondaże mówią, że 70 proc. Rosjan popiera wojnę. Ukraina tymczasem uderza cele w głębi Rosji, atakuje infrastrukturę naftową i lotniska, podczas gdy rosyjska gospodarka spowalnia, a budżet się kurczy, co może "skłonić Rosjan do skonfrontowania się z rzeczywistością" - ocenia tygodnik.

    Zobacz również:

    "The Economist": Europa musi znaleźć pieniądze, aby utrzymać Ukrainę w walce
    Wojna w Ukrainie

    Ponura prognoza dla Ukrainy. "Wystarczy tylko do lutego"

    Aneta Wasilewska
    Aneta Wasilewska

      Prognozy ws. wojny na Ukrainie. Media analizują

      W Europie trwają prace nad zapewnieniem wieloletniego finansowania dla Kijowa; gdy do tego dojdzie, Putin będzie już wiedział, że ukraińska gospodarka może się okazać odporniejsza niż rosyjska.

      "Economist" prognozuje, że wojna będzie się nadal ciągnąć w 2026 roku, a Putin będzie liczył na to, że prezydent Donald Trump albo Europa stracą cierpliwość. Jeśli jednak tak się nie stanie, to rosyjskiego dyktatora może czekać "straszliwe rozliczenie" z narodem.

      Gospodarka kraju została oddana wojnie "w zastaw", Rosja podporządkowała się Chinom i zdziesiątkowała całe pokolenie młodych mężczyzn. Gdy Rosjanie zadadzą sobie pytanie "i po co?", przed światem pojawi się kolejne zagrożenie: Putin może bowiem zaakceptować porażkę za granicą i wprowadzić terror w kraju lub może eskalować wojnę - ostrzega tygodnik.

      Zobacz również:

      Wołodymyr Zełenski ujawnił skalę rosyjskich strat
      Wojna w Ukrainie

      Straty idą w setki tysięcy, postępów brak. Zełenski ujawnia dane

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
