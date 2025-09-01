Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego kraju. Jednak w ubiegły wtorek ukraiński rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Nowe przepisy pozwalają mężczyznom w wieku 18-22 lata swobodnie opuszczać terytorium Ukrainy.

Nowe zasady działają również w przypadku obywateli, którzy z różnych powodów wyjechali wcześniej z kraju. "Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą" - pisała premier Julia Swyrydenko.

Aby młody mężczyzna wyjechał z Ukrainy, powinien posiadać aktualny dowód rejestracyjny oraz paszport. Te dwa dokumenty uprawniają do opuszczenia kraju.

Wojna w Ukrainie. Kijów zmienił prawo

Zmiana przepisów wywołała sporo emocji w kraju. Większość mężczyzn nadal nie może bowiem opuszczać Ukrainy. Prawdziwa burza rozpętała się pod zdjęciem jednego z Ukraińców, który pochwalił się w sieci wyjazdem do Polski.

"Hurra, wyjechałem z Ukrainy" - podpisał fotografię przedstawiającą tablicę z nazwą miasta Chełm.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Ukraińcy potępili młodego mężczyznę za opuszczenie kraju oraz ironizowali co do jego przyszłości poza granicami Ukrainy.

"Zostań tam. Zdecydowanie zrezygnuj z ukraińskiego obywatelstwa i pozbądź się ukraińskich kart bankowych. Zamieszkaj tam i koniecznie nagrywaj swoją pasję na TikToku" - brzmi jeden z komentarzy.

"Chłopcy w wieku 18-22 lat odchodzą. Mężczyźni w wieku 18-22 lat zostają" - brzmi inny.

"Autor posta za pół roku: dajcie mi pieniądze na bilet do Ukrainy, mam już wszystkiego dość, nikt mnie nie potrzebuje, mam dość mycia toalet i pracy na budowach. Ale warto spróbować, warto…" - skomentował inny z użytkowników.

Wojna w Ukrainie. Prawo wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku 18-22

Warto jednak zaznaczyć, że byli też i tacy, którzy popierali decyzję młodego Ukraińca.

"Gratulacje! Możesz odetchnąć z ulgą, żyć szczęśliwie i spokojnie realizować swoje marzenia. Mam nadzieję, że najgorsze masz już za sobą i przed tobą lepsze życie" - brzmi jeden z komentarzy.

Szczególną uwagę przykuł inny wpis, którego autor postanowił zadać wyjeżdżającym Ukraińcom kilka pytań. "Dokąd wy wszyscy tak właściwie zmierzacie? Czy ktoś tam na was czeka? Czy ktoś obiecuje zapłacić za edukację? Albo zapewnić pracę? Jakie macie plany związane z życiem za granicą?" - zapytał.

Jeden z Ukraińców odpowiedział: "Jestem chłopakiem z tej kategorii (18-22 - red.), będę pracował za grosze i mieszkał w chałupie, ale będę żył wolny".

Ukraina. Zmiana przepisów dot. wyjazdu z kraju

W ubiegłym tygodniu szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że mężczyźni do ukończenia 22. roku życia będą mieli prawo do swobodnego przekraczania granicy państwowej.

"Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy" - zaznaczył.

12 sierpnia podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zlecił rządowi "opracowanie możliwości" uproszczenia przekraczania granicy dla Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat.

W związku z obowiązywaniem od 24 lutego 2022 roku stanu wojennego i powszechną mobilizacją w Ukrainie, mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zabraniano dotychczas wyjazdu za granicę. Jednak dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie ładunków humanitarnych.

