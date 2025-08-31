Ukraina Rosja
Ukraińskie "Flamingi" wystrzelone w Rosjan. Celem infrastruktura FSB

Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały rosyjskie cele wojskowe w rejonie Armiańska na okupowanym Krymie. Trafiono w placówkę FSB i łodzie patrolowe. Z informacji uzyskanych przez portal Militarnyi, Ukraińcy użyli do ataku nowych pocisków "Flamingo".

O szczegółach ataku informuje portal Militarnyi.com na podstawie źródeł wśród ukraińskich wojskowych. Pierwotnie po ostrzałach media informowały, że Ukraińcy użyli pocisków manewrujących Neptun.

Po kilku godzinach informacje zostały ponownie zweryfikowane i ogłoszono, że Siły Zbrojne Ukrainy wystrzeliły w kierunku Krymu najnowsze rakiety Flamingo.

    W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu wystrzału pocisków. Widać na nim start rakiet z ukraińskiego wybrzeża. Flamingi wzbijały się w powietrze jeden po drugim, wykorzystując silniki wspomagające.

    Wojna w Ukrainie. Budynki rosyjskie FSB trafione przez Ukraińców

    W międzyczasie media opublikowały zdjęcia satelitarne z usługi Copernicus Data Space Ecosystem na których widać miejsce trafienia.

    Analitycy zgodnie stwierdzają, że budynek rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa został skutecznie trafiony przez ukraińskie rakiety. Pożar objął także teren wokół siedziby.

    Według twórców kanału Astra, Ukraińcy zniszczyli sześć łodzi patrolowych.

    Pocisk manewrujący FP-5 Flamingo to rakieta produkowana przez ukraiński przemysł zbrojeniowy. Nieoficjalnie wiadomo, że mają on zasięg około 3000 kilometrów i głowicę o masie do 1500 kg. Zdaniem ekspertów, Ukraińcy mogą wykorzystywać je w operacjach niszczenia tyłów wroga m.in. rafinerii ropy naftowej, ośrodków przemysłowych i węzłów kolejowych.

