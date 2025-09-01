Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Zabójstwo polityka w Ukrainie. Służby zatrzymały podejrzanego

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

"Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo polityka Andrija Parubija" - przekazał krótko przed północą w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że obecnie "trwają pilne czynności śledcze", aby wyjaśnić "wszystkie okoliczności makabrycznego" zdarzenia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr ZełenskiLUDOVIC MARINAFP

W skrócie

  • Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija został zatrzymany przez ukraińskie służby niecałe półtorej doby po zbrodni.
  • Napastnik był zamaskowany i przebrany za dostawcę jedzenia, a morderstwo zostało starannie zaplanowane.
  • Śmierć byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy wywołała duże poruszenie, śledczy badają wszystkie okoliczności sprawy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po niespełna półtorej doby od zastrzelenia na ulicach Lwowa byłego przewodniczącego ukraińskiego Rady Najwyższej Andrija Parubina w rękach służb znalazł się podejrzany o dokonanie zbrodni. Krótko przed północną informacje potwierdził Wołodymyr Zełenski.

"Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

Polityk polecił śledczym zachowanie pełnej transparentności oraz przekazywanie informacji "do publicznej wiadomości". Jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowanym za "szybką i skoordynowaną pracę".

Podejrzany o zabójstwo dawnego lidera parlamentu złożył już wstępne zeznania, a obecnie trwają "pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa".

Zobacz również:

Nie żyje ukraiński poseł Andrij Parubij
Ukraina - Rosja

Strzelanina we Lwowie. Nie żyje ukraiński poseł Andrij Parubij

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Andrij Parubij zastrzelony we Lwowie. Podejrzany w rękach służb

    Kulisy zatrzymania potencjalnego napastnika przekazał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

    "Domniemany zabójca został zatrzymany w nocy w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie i złożył wstępne zeznania" - poinformował w mediach społecznościowych Ihor Kłymenko, podkreślając, że "przestępstwo zostało starannie zaplanowane: zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę i przemyślano plan ucieczki".

    Służby nie ujawniają jeszcze tożsamości sprawcy, ale podkreślają, że działania były skoordynowane i szybkie. W sprawę zaangażowane były wszystkie najważniejsze instytucje: policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, prokuratura oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

    Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę rano. Na jednej z lwowskich ulic napastnik przebrany za dostawcę jedzenia zaszedł od tyłu Andrija Parubina, oddał serię strzałów, po czym zbiegł na rowerze z miejsca zdarzenia. Morderca był zamaskowany. Jak poinformowały ukraińskie media, były polityk zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim.

    Śmierć Parubija wywołała ogromne poruszenie w Ukrainie. Swoją karierę polityczną zaczynał od lwowskiej rady miejskiej, później uczestniczył w protestach pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. W kolejnych latach zasiadał w ukraińskim parlamencie, współpracował z Julią Tymoszenko.

    Radosław Sikorski o Parubiju: Pomógł Polsce

    Po protestach na Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku oraz ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W latach 2016-2019 Parubij był przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy.

    "Andrija Parubija poznałem jako komendanta Straży Majdanu, gdy jako ministrowie Trójkąta Weimarskiego negocjowaliśmy zakończenie masakry w 2014. Później pomógł Polsce ewakuować nasz konsulat z Sewastopola podczas rosyjskiego Anschlussu. Wiadomość o jego zabójstwie we Lwowie jest wstrząsająca" - napisał w sieci szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

    Ukraińskie media przypominają, że ze względu na swoją kluczową pozycję w początkowej fazie rosyjskiej agresji Andrij Parubij często stawał się celem rosyjskiej propagandy państwowej i kampanii dezinformacyjnych. Organy ścigania badają, czy przed śmiercią polityk otrzymywał groźby.

    Zobacz również:

    Radosław Sikorski wspomina Andrija Parubija
    Świat

    "Pomógł Polsce". Sikorski komentuje zabójstwo polityka w Ukrainie

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
      "Wydarzenia": Kaczyński kontra Nowacka. Spór polityczny wokół edukacji zdrowotnejPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze