Zabójstwo polityka w Ukrainie. Służby zatrzymały podejrzanego
"Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo polityka Andrija Parubija" - przekazał krótko przed północą w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że obecnie "trwają pilne czynności śledcze", aby wyjaśnić "wszystkie okoliczności makabrycznego" zdarzenia.
Po niespełna półtorej doby od zastrzelenia na ulicach Lwowa byłego przewodniczącego ukraińskiego Rady Najwyższej Andrija Parubina w rękach służb znalazł się podejrzany o dokonanie zbrodni. Krótko przed północną informacje potwierdził Wołodymyr Zełenski.
Polityk polecił śledczym zachowanie pełnej transparentności oraz przekazywanie informacji "do publicznej wiadomości". Jednocześnie podziękował wszystkim zaangażowanym za "szybką i skoordynowaną pracę".
Podejrzany o zabójstwo dawnego lidera parlamentu złożył już wstępne zeznania, a obecnie trwają "pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa".
Andrij Parubij zastrzelony we Lwowie. Podejrzany w rękach służb
Kulisy zatrzymania potencjalnego napastnika przekazał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Ukrainy.
"Domniemany zabójca został zatrzymany w nocy w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie i złożył wstępne zeznania" - poinformował w mediach społecznościowych Ihor Kłymenko, podkreślając, że "przestępstwo zostało starannie zaplanowane: zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę i przemyślano plan ucieczki".
Służby nie ujawniają jeszcze tożsamości sprawcy, ale podkreślają, że działania były skoordynowane i szybkie. W sprawę zaangażowane były wszystkie najważniejsze instytucje: policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, prokuratura oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę rano. Na jednej z lwowskich ulic napastnik przebrany za dostawcę jedzenia zaszedł od tyłu Andrija Parubina, oddał serię strzałów, po czym zbiegł na rowerze z miejsca zdarzenia. Morderca był zamaskowany. Jak poinformowały ukraińskie media, były polityk zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim.
Śmierć Parubija wywołała ogromne poruszenie w Ukrainie. Swoją karierę polityczną zaczynał od lwowskiej rady miejskiej, później uczestniczył w protestach pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. W kolejnych latach zasiadał w ukraińskim parlamencie, współpracował z Julią Tymoszenko.
Radosław Sikorski o Parubiju: Pomógł Polsce
Po protestach na Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku oraz ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W latach 2016-2019 Parubij był przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy.
"Andrija Parubija poznałem jako komendanta Straży Majdanu, gdy jako ministrowie Trójkąta Weimarskiego negocjowaliśmy zakończenie masakry w 2014. Później pomógł Polsce ewakuować nasz konsulat z Sewastopola podczas rosyjskiego Anschlussu. Wiadomość o jego zabójstwie we Lwowie jest wstrząsająca" - napisał w sieci szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
Ukraińskie media przypominają, że ze względu na swoją kluczową pozycję w początkowej fazie rosyjskiej agresji Andrij Parubij często stawał się celem rosyjskiej propagandy państwowej i kampanii dezinformacyjnych. Organy ścigania badają, czy przed śmiercią polityk otrzymywał groźby.