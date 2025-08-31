Groził podpaleniami w Polsce. Ukrainiec deportowany
Obywatel Ukrain został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. 29-latek groził podpaleniami w Polsce, jeśli nie będzie "800 plus". Po opublikowaniu przez obcokrajowca filmu w sieci, zatrzymali go stołeczni policjanci.
Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie "800 plus", zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.
W piątek Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że "KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację".
Ukrainiec groził podpaleniami w Polsce. Jest finał sprawy
"Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę" - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X.
Informację o deportacji podała również Straż Graniczna. 29-letni obcokrajowiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i Strefy Schengen.
Na opublikowanym przez służby nagraniu widać, jak mężczyzna zostaje przewieziony na granicę, a następnie zostaje wypuszczony z pojazdu przez funkcjonariuszy. Następnie kieruje się on w stronę Ukrainy.