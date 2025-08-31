Groził podpaleniami w Polsce. Ukrainiec deportowany

Paweł Basiak

Paweł Basiak

Obywatel Ukrain został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. 29-latek groził podpaleniami w Polsce, jeśli nie będzie "800 plus". Po opublikowaniu przez obcokrajowca filmu w sieci, zatrzymali go stołeczni policjanci.

Deportacja Ukraińca. Szef MSWiA i straż graniczna mówią o finale sprawy
Deportacja Ukraińca. Szef MSWiA i straż graniczna mówią o finale sprawyJakub Orzechowski Agencja FORUM

Wideo przedstawiające obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami domów, jeśli nie będzie "800 plus", zostało zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Niedługo później mężczyzna został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

W piątek Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że "KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację".

Zobacz również:

e
Mazowieckie

Chciał zemścić się za ograniczenie 800 plus. Ukrainiec zatrzymany

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Ukrainiec groził podpaleniami w Polsce. Jest finał sprawy

    "Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę" - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X.

    Informację o deportacji podała również Straż Graniczna. 29-letni obcokrajowiec otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i Strefy Schengen.

    Na opublikowanym przez służby nagraniu widać, jak mężczyzna zostaje przewieziony na granicę, a następnie zostaje wypuszczony z pojazdu przez funkcjonariuszy. Następnie kieruje się on w stronę Ukrainy.

    Zobacz również:

    Manewry wojskowe krajów OUBZ na Białorusi
    Świat

    Tysiące żołnierzy przy granicy z Polską. Manewry pod przywództwem Moskwy

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    "Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze