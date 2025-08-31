Miedwiediew grozi europejskim przywódcom. "Skończy się jak w 1945 r."
"Wiadomość, że Trump żyje i że Rosja postępuje (w Ukrainie - red.), jest złą wiadomością dla bliźniąt dwujajowych (Emmanuela Macrona i Friedricha Merza - red.)" - pisze Dmitrij Miedwiediew. Były rosyjski prezydent kolejny raz uderza w europejskich przywódców, którzy jego zdaniem, starają się wywołać globalny konflikt zbrojny.
Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji skomentował w mediach społecznościowych stanowisko wygłoszone przez Friedricha Merza. Polityk w wywiadzie dla kanału ZDF stwierdził, że wojna w Ukrainie nie zakończy się szybko.
Kanclerz Niemiec podkreślił także, że kraje zachodnie chcą rozpoczęcia prawdziwego procesu pokojowego, jednocześnie zauważając, że porozumienie pokojowe nie może odbyć się "kosztem kapitulacji Ukrainy".
Wojna w Ukrainie. Miedwiediew wyśmiewa Macrona i Merza
We wpisie opublikowanym na platformie X, Dmitrij Miedwiediew kolejny raz zasugerował, że europejscy przywódcy chcą kontynuacji wojny, będąc w kontrze do postawy Rosji i USA.
"Wiadomość, że Trump żyje i że Rosja postępuje (w Ukrainie - red.), jest złą wiadomością dla bliźniąt dwujajowych" - napisał.
Wspomniani bliźnięta, to Friedrich Merz i Emmanuel Macron. W tej samej wiadomości politycy nazwani zostali także "rzadkimi dziwakami". Jak twierdzi były prezydent Rosji, jeden z nich "pragnie zemsty", a drugi "szantażuje Trumpa prezydentem Rosji Władimirem Putinem".
Post rosyjskiego polityka zawiera także odniesienie do II wojny światowej. Według Dmitrija Miedwiediewa, Merz i Macron powinni przypomnieć sobie, jak wyglądały ostatnie dni niemieckich przywódców.
"Jednak wszystko może skończyć się tak samo jak w 1945: oni także zostaną rozpoznani po zębach" - stwierdził.