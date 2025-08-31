Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Miedwiediew grozi europejskim przywódcom. "Skończy się jak w 1945 r."

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

"Wiadomość, że Trump żyje i że Rosja postępuje (w Ukrainie - red.), jest złą wiadomością dla bliźniąt dwujajowych (Emmanuela Macrona i Friedricha Merza - red.)" - pisze Dmitrij Miedwiediew. Były rosyjski prezydent kolejny raz uderza w europejskich przywódców, którzy jego zdaniem, starają się wywołać globalny konflikt zbrojny.

Dmitrij Miedwiediew
Dmitrij Miedwiediewkremlin.rumateriały prasowe

Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji skomentował w mediach społecznościowych stanowisko wygłoszone przez Friedricha Merza. Polityk w wywiadzie dla kanału ZDF stwierdził, że wojna w Ukrainie nie zakończy się szybko.

Kanclerz Niemiec podkreślił także, że kraje zachodnie chcą rozpoczęcia prawdziwego procesu pokojowego, jednocześnie zauważając, że porozumienie pokojowe nie może odbyć się "kosztem kapitulacji Ukrainy".

Zobacz również:

Donald Trump odpowiada na słowa Dmitrija Miedwiediewa
Ukraina - Rosja

"Wkracza na niebezpieczny teren". Trump odpowiada Miedwiediewowi

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Wojna w Ukrainie. Miedwiediew wyśmiewa Macrona i Merza

    We wpisie opublikowanym na platformie X, Dmitrij Miedwiediew kolejny raz zasugerował, że europejscy przywódcy chcą kontynuacji wojny, będąc w kontrze do postawy Rosji i USA.

    "Wiadomość, że Trump żyje i że Rosja postępuje (w Ukrainie - red.), jest złą wiadomością dla bliźniąt dwujajowych" - napisał.

    Wspomniani bliźnięta, to Friedrich Merz i Emmanuel Macron. W tej samej wiadomości politycy nazwani zostali także "rzadkimi dziwakami". Jak twierdzi były prezydent Rosji, jeden z nich "pragnie zemsty", a drugi "szantażuje Trumpa prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

    Post rosyjskiego polityka zawiera także odniesienie do II wojny światowej. Według Dmitrija Miedwiediewa, Merz i Macron powinni przypomnieć sobie, jak wyglądały ostatnie dni niemieckich przywódców.

    "Jednak wszystko może skończyć się tak samo jak w 1945: oni także zostaną rozpoznani po zębach" - stwierdził.

    Zobacz również:

    Miedwiediew odpowiada na ultimatum Trumpa
    Świat

    Miedwiediew o nowym ultimatum Trumpa. "Groźba i krok w stronę wojny"

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Konflikt wśród liderów prawicyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze