W skrócie Premier Wielkiej Brytanii oraz liderzy Niemiec i Francji podkreślili jedność i wsparcie dla Ukrainy podczas pokojowych rozmów w Londynie.

Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że rozmowy są na krytycznym etapie.

Dyskutowano o warunkach sprawiedliwego zawieszenia broni oraz bezpieczeństwie Ukrainy przed kolejnym atakiem Rosji.

Przywódcy wyrazili sceptycyzm wobec propozycji amerykańsko-rosyjskich i podjęli temat zamrożonych rosyjskich aktywów.

W poniedziałkowe popołudnie na Downing Street rozpoczęły się rozmowy pokojowe Ukrainy z jej bliskimi europejskimi sojusznikami - Wielką Brytanią, Francją i Niemcami.

W odpowiedzi na słowa brytyjskiego premiera Zełenski podziękował mu za organizację spotkania w Londynie i stwierdził, że jest to ważny moment, by omówić wszelkie wrażliwe kwestie dotyczące zakończenia trwającej już niemal cztery lata wojny z Rosją.

Plan pokojowy i rozmowy w Londynie. "Wszyscy popieramy Ukrainę"

- Rzecz, która jest dziś bardzo ważna (...), to jedność Europy, Ukrainy i USA - powiedział ukraiński przywódca, dodając, że są sprawy, "z którymi nie poradzimy sobie bez Amerykanów (...) i z którymi nie poradzimy sobie bez Europy".

Przywódcy państw sojuszniczych zapewnili Zełenskiego, że są gotowi do opracowania konkretnych planów na wypadek rychłego podpisania porozumień pokojowych. Starmer, Merz, Macron i Zełenski dodali również, że będą ściśle współpracować ze stroną amerykańską, aby dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa przed ponownym atakiem Rosji.

Szef brytyjskiego rządu wyraził przekonanie, że negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znalazły się na "krytycznym etapie".

- Wszyscy popieramy Ukrainę i dążenie do pokoju - powiedział Emmanuel Macron, podkreślając, że kraje partnerskie Kijowa "mają wiele kart w rękach". - Gospodarka rosyjska zaczyna cierpieć, zwłaszcza po naszych ostatnich sankcjach - oznajmił.

Merz o negocjacjach pokojowych. "Los tego kraju jest losem Europy"

W opinii kanclerza Niemiec najbliższe dni "mogą to być decydujące (...) dla nas wszystkich" w sprawie Ukrainy. Merz zapewnił, że zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania, i Francja "nadal zdecydowanie popierają Ukrainę".

- Los tego kraju jest losem Europy - dodał.

Merz sceptycznie odniósł się do "niektórych szczegółów zawartych w dokumentach planu pokojowego strony amerykańskiej".

Opracowany przez amerykańskich i rosyjskich dyplomatów plan zakładał m.in. zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, oddanie Rosji części zajętych terytoriów czy gwarancję, że po zakończeniu wojny Ukraina nie będzie ubiegała się o członkostwo w NATO.

Jedno ze źródeł w brytyjskim rządzie przekazało agencji Reutera, że przywódcy rozmawiali także o kwestii wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

