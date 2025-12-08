Brytyjski premier o negocjacjach i przyszłości Ukrainy. "Krytyczny etap"
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził na spotkaniu z sojusznikami z Niemiec, Francji i Ukrainy, że negocjacje pokojowe są obecnie na "krytycznym etapie". - Stoimy po stronie Ukrainy i jeśli ma dojść do zawieszenia broni, musi być to zawieszenie broni sprawiedliwe i trwałe - mówił polityk.
W skrócie
- Premier Wielkiej Brytanii oraz liderzy Niemiec i Francji podkreślili jedność i wsparcie dla Ukrainy podczas pokojowych rozmów w Londynie.
- Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że rozmowy są na krytycznym etapie.
- Dyskutowano o warunkach sprawiedliwego zawieszenia broni oraz bezpieczeństwie Ukrainy przed kolejnym atakiem Rosji.
- Przywódcy wyrazili sceptycyzm wobec propozycji amerykańsko-rosyjskich i podjęli temat zamrożonych rosyjskich aktywów.
W poniedziałkowe popołudnie na Downing Street rozpoczęły się rozmowy pokojowe Ukrainy z jej bliskimi europejskimi sojusznikami - Wielką Brytanią, Francją i Niemcami.
W odpowiedzi na słowa brytyjskiego premiera Zełenski podziękował mu za organizację spotkania w Londynie i stwierdził, że jest to ważny moment, by omówić wszelkie wrażliwe kwestie dotyczące zakończenia trwającej już niemal cztery lata wojny z Rosją.
Plan pokojowy i rozmowy w Londynie. "Wszyscy popieramy Ukrainę"
- Rzecz, która jest dziś bardzo ważna (...), to jedność Europy, Ukrainy i USA - powiedział ukraiński przywódca, dodając, że są sprawy, "z którymi nie poradzimy sobie bez Amerykanów (...) i z którymi nie poradzimy sobie bez Europy".
Przywódcy państw sojuszniczych zapewnili Zełenskiego, że są gotowi do opracowania konkretnych planów na wypadek rychłego podpisania porozumień pokojowych. Starmer, Merz, Macron i Zełenski dodali również, że będą ściśle współpracować ze stroną amerykańską, aby dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa przed ponownym atakiem Rosji.
Szef brytyjskiego rządu wyraził przekonanie, że negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znalazły się na "krytycznym etapie".
- Wszyscy popieramy Ukrainę i dążenie do pokoju - powiedział Emmanuel Macron, podkreślając, że kraje partnerskie Kijowa "mają wiele kart w rękach". - Gospodarka rosyjska zaczyna cierpieć, zwłaszcza po naszych ostatnich sankcjach - oznajmił.
Merz o negocjacjach pokojowych. "Los tego kraju jest losem Europy"
W opinii kanclerza Niemiec najbliższe dni "mogą to być decydujące (...) dla nas wszystkich" w sprawie Ukrainy. Merz zapewnił, że zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania, i Francja "nadal zdecydowanie popierają Ukrainę".
- Los tego kraju jest losem Europy - dodał.
Merz sceptycznie odniósł się do "niektórych szczegółów zawartych w dokumentach planu pokojowego strony amerykańskiej".
Opracowany przez amerykańskich i rosyjskich dyplomatów plan zakładał m.in. zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, oddanie Rosji części zajętych terytoriów czy gwarancję, że po zakończeniu wojny Ukraina nie będzie ubiegała się o członkostwo w NATO.
Jedno ze źródeł w brytyjskim rządzie przekazało agencji Reutera, że przywódcy rozmawiali także o kwestii wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.