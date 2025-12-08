W skrócie W PiS wybuchł spór o wpłaty europosłów na rzecz partii i pojawiły się zarzuty o zaległości finansowe.

Joachim Brudziński oraz inni politycy PiS stanowczo zaprzeczają nieprawidłowościom i zapewniają o regularnych wpłatach.

Skarbnik PiS przyznaje, że niektórzy politycy mają indywidualne podejście do składek, czasem negocjując ich wysokość.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Afera w PiS wokół europoselskiej składki wybuchła pod koniec listopada. Media - w tym Interia - opisywała kulisy napięć w łódzkiej centrali formacji, gdzie skargę na Waldemara Budę miała złożyć Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Pierwotnie eurodeputowany miał zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie swojego udziału w jednym z paneli na Igrzyskach Wolności.

Joachim Brudziński reaguje na doniesienia mediów. "Nieprawdą jest"

Jednak później rzecznik partii Rafał Bochenek ujawnił, że Waldemar Buda zalegał ze składkami, a jego potencjalne zawieszenie nie doszło do skutku.

Kłótnia jednak nie ucichła. Portal Onet i "Dziennik Gazeta Prawna" ustaliły równocześnie, że lista europosłów ociągających się z wpłatami na Nowogrodzką jest dłuższa. Na partię - według Onetu - do tej pory nie wpłacili Adam Bielan, Michał Dworczyk, Mariusz Kamiński i Dominik Tarczyński. Z kolei wspomniany wcześniej Waldemar Buda wpłacić miał 9 tysięcy zł (w trzech równych transzach).

Europosłowie PiS mają wpłacać na partię. Joachim Brudziński potwierdza

Zgodnie z doniesieniami portalu kilkunastotysięczne zaległości ma także 11 innych europosłów PiS, w tym Joachim Brudziński. Ten jeden z kluczowych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego twierdzi jednak, że to nieprawda.

"W związku z bulwersującymi naszych wyborców i donatorów informacjami publikowanymi dziś na portalach o zaległościach europosłów w płaceniu należnych składek informuje, że nieprawdą jest, że zalegam z wpłatami. Systematycznie wpłacam składki na partię od pierwszego dnia, kiedy zostałem europosłem" - zadeklarował Joachim Brudziński.

Według medialnych doniesień w PiS istnieje obowiązek wpłacania na partię, który jednak różni się od zajmowanego stanowiska. I tak - posłowie miesięcznie muszą oddawać na kasy ugrupowania tysiąc złotych, z kolei europosłowie 5 tys. złotych.

We wpisie na X istnienie tej zasady (jednak pomijając jej wysokość) potwierdza wiceprezes PiS. "Wpłacałem dobrowolnie co miesiąc w kadencji 2019-2023 (na długo przed uchwałą zobowiązującą wszystkich europosłów). Systematycznie również wpłacam na europejską partię ECR Party której członkiem jest PiS" - ujawnił Joachim Brudziński.

Skarbnik PiS o niewpłacających na partię: Rozmawiam i upominam

"Na dzień 8 grudnia 2025 roku nie zalegam ze składkami i jest dla mnie oczywiste, że jako europosłowie powinniśmy systematycznie wspierać finansowo naszą partię" - dodał polityk, oznaczając skarbnika formacji Henryka Kowalczyka.

Ten ostatni w rozmowie z "DGP" ujawnił, że czasami musi strofować członków ugrupowania, którzy zalegają z opłatami. - Rozmawiam z nimi w cztery oczy i upominam - wyznał szczerze były minister rolnictwa.

Kowalczyk ujawnił także, że część z polityków "ma okoliczności łagodzące, w tym zasługi dla Polski", dzięki którym negocjuje z prezesem PiS wysokość daniny na partię. - Część z polityków wpłaciła duże sumy na kampanię prezydencką i dlatego teraz są częściowo zwolnieni z wpłat na partię - mówił Kowalczyk.

Trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia. Zawisza w ''Gościu Wydarzeń'': Premier nie chce działać w interesie pacjentów Polsat News Polsat News