Portugalskie wojska mogą trafić do Ukrainy? "Kierując się zobowiązaniami"

Oprac.: Dagmara Pakuła

- Nic nie stoi na przeszkodzie obecności naszych wojsk w Ukrainie - powiedział premier Portugalii Luis Montenegro podczas wizyty w Kijowie. Lizbona miałaby zdecydować się na taki krok, "kierując się swoimi zobowiązaniami" i po zawarciu porozumienia pokojowego przez Kijów z Moskwą.

Grupa żołnierzy w zielonych beretach i mundurach polowych stoi w szeregu tyłem do aparatu, trzymając broń za plecami, w białych rękawiczkach, na betonowym podłożu na tle rozległego krajobrazu.
Portugalia nie wyklucza wysłania wojsk do Ukrainy (zdj. ilustracyjne)ARMEND NIMANI AFP

  • Premier Portugalii Luis Montenegro nie wyklucza wysłania wojsk do Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją.
  • Jego zdaniem obecnie nie ma konieczności obecności portugalskich żołnierzy w Ukrainie, jednak kraj bierze udział w misjach pokojowych w innych państwach regionu.
  • Podczas wizyty w Kijowie dyskutowano także wspólną produkcję dronów.
Montenegro, goszcząc w sobotę w Kijowie, przekazał, że Portugalia, "kierując się swoimi zobowiązaniami", mogłaby wysłać wojsko do Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego przez ten kraj z Rosją.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby portugalscy żołnierze robili w Ukrainie to, co już robią tuż obok: na Słowacji, w Rumunii, na Łotwie i Litwie, gdzie nasze siły zbrojne w ramach UE oraz NATO uczestniczą w misjach pokojowych, służących odstraszaniu i bezpieczeństwu - dodał premier Montenegro.

Szef portugalskiego rządu podkreślił jednak, że "dziś nie zachodzi konieczność" wysłania tam portugalskich żołnierzy.

    Podczas wizyty Montenegro w Kijowie oba kraje zawarły porozumienie w sprawie wspólnej produkcji dronów morskich.

    Gwarancja bezpieczeństwa Ukrainy. Merz o siłach Zachodu na ukraińskich ziemiach

    Kwestia rozmieszczenia zachodnich wojsk w Ukrainie wraca w rozmowach przywódców także w kontekście dyskutowanej misji wojskowej koalicji chętnych. 

    To element rozważanych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałyby wspierać odbudowę ukraińskich sił zbrojnych oraz pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i na morzach, m.in. poprzez działania na terytorium Ukrainy.

    Wojna w Ukrainie. Dyskusje o wyglądzie strefy zdemilitaryzowanej

    Kanclerz Niemiec Friedrich Merz tłumaczył po niedawnym spotkaniu delegacji USA, krajów UE i Ukrainy, że gwarancja bezpieczeństwa dla Kijowa miałaby zostać stworzona na wzór artykułu 5. NATO.

    Merz wyjaśnił, że wielonarodowe siły z Europy mogłyby w Ukrainie zabezpieczać strefę zdemilitaryzowaną między stronami. Ocenił także, że gdyby doszło do naruszenia porozumienia i agresji, można "podejmować również działania odwetowe w odpowiedzi na rosyjskie ataki". Podkreślił jednak, że rozmowy nie są jeszcze na takim etapie, by o tym decydować.

