Wojna w Ukrainie
"Bzdura". Sikorski uderza w Konfederację, poszło o słowa Mentzena

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

"Jeśli jesteście za pozbawieniem Ukrainy europejskich środków na obronę, to jesteście za jej kapitulacją i czołgami Putina w Medyce" - napisał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski pod wpisem Sławomira Mentzena na platformie X. Lider Konfederacji zasugerował, że rząd prowadzi "poddańczą politykę" wobec Ukrainy.

Mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy, przemawia na tle tablicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z widocznym godłem Polski.
Radosław Sikorski odpowiada na słowa Sławomira MentzenaAlbert ZawadaPAP

W skrócie

  • Radosław Sikorski stanowczo skrytykował postawę Konfederacji wobec wspierania Ukrainy. "Bzdura" - napisał pod jednym z postów lidera Konfederacji.
  • Sławomir Mentzen i jego ugrupowanie domagają się wstrzymania polskiej pomocy dla Ukrainy, podkreślając priorytet polskich interesów.
  • W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce poruszono temat bezpieczeństwa i relacji polsko-ukraińskich, w tym ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
"Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy" - napisał Sławomir Mentzen na platformie X w piątek, kiedy to z wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Konfederaci do Zełenskiego: Oddaj 100 miliardów

Do wpisu dołączył zdjęcie ze zorganizowanej przez jego ugrupowanie piątkowej manifestacji. Widać na nim transparent z napisem "Zełenski, oddaj nasze 100 miliardów".

Konfederacja domaga się zamrożenia polskiej pomocy dla Ukrainy, przynajmniej do czasu, gdy rozwiąże ona sprawę ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

    Sikorski o wpisie Mentzena: Bzdury

    Na publikację byłego kandydata na prezydenta zareagował w sobotę wieczorem Radosław Sikorski. Wicepremier w ostrych słowach odniósł się do ostatniej pikiety Konfederacji i publikacji Mentzena.

    "Bzdura. Jeśli jesteście za pozbawieniem Ukrainy europejskich środków na obronę, to jesteście za jej kapitulacją i czołgami Putina w Medyce" - skomentował minister spraw zagranicznych.

    Wizyta Zełenskiego w Polsce. Spotkał się z Nawrockim i Tuskiem

    W czwartek późnym popołudniem Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Wcześniej ukraiński przywódca był w Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami państw Unii Europejskiej.

    Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpoczęła się oficjalnie w piątek, kiedy został on uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.

    Głównymi tematami rozmów były kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze, a także kwestie związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozmowami pokojowymi. Polski prezydent poruszył również kwestię ekshumacji ciał ofiar zbrodni Wołyńskiej.

    W trakcie wizyty w naszym kraju Zełenski spotkał się też m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

    Premier Tusk chwali prezydenta Zełenskiego. ''Jesteś bohaterem tutaj w Polsce''Polsat NewsPolsat News

