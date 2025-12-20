W skrócie Radosław Sikorski stanowczo skrytykował postawę Konfederacji wobec wspierania Ukrainy. "Bzdura" - napisał pod jednym z postów lidera Konfederacji.

Sławomir Mentzen i jego ugrupowanie domagają się wstrzymania polskiej pomocy dla Ukrainy, podkreślając priorytet polskich interesów.

W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce poruszono temat bezpieczeństwa i relacji polsko-ukraińskich, w tym ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

"Chcemy, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, ale nie chcemy być frajerami, którzy dają się ogrywać. Przede wszystkim polskie interesy" - napisał Sławomir Mentzen na platformie X w piątek, kiedy to z wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Konfederaci do Zełenskiego: Oddaj 100 miliardów

Do wpisu dołączył zdjęcie ze zorganizowanej przez jego ugrupowanie piątkowej manifestacji. Widać na nim transparent z napisem "Zełenski, oddaj nasze 100 miliardów".

Konfederacja domaga się zamrożenia polskiej pomocy dla Ukrainy, przynajmniej do czasu, gdy rozwiąże ona sprawę ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

Sikorski o wpisie Mentzena: Bzdury

Na publikację byłego kandydata na prezydenta zareagował w sobotę wieczorem Radosław Sikorski. Wicepremier w ostrych słowach odniósł się do ostatniej pikiety Konfederacji i publikacji Mentzena.

"Bzdura. Jeśli jesteście za pozbawieniem Ukrainy europejskich środków na obronę, to jesteście za jej kapitulacją i czołgami Putina w Medyce" - skomentował minister spraw zagranicznych.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Spotkał się z Nawrockim i Tuskiem

W czwartek późnym popołudniem Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Wcześniej ukraiński przywódca był w Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami państw Unii Europejskiej.

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpoczęła się oficjalnie w piątek, kiedy został on uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.

Głównymi tematami rozmów były kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze, a także kwestie związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozmowami pokojowymi. Polski prezydent poruszył również kwestię ekshumacji ciał ofiar zbrodni Wołyńskiej.

W trakcie wizyty w naszym kraju Zełenski spotkał się też m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

