Granica polsko-niemiecka. Dwie procedury i trzecie rozwiązanie

Po pierwsze procedura dublińska , dotyczącą przede wszystkim migrantów, którzy złożyli wniosek azylowy w Polsce, podanie nie zostało jeszcze rozpatrzone, ale dany migrant już wyjechał np. do Niemiec. Na podstawie obowiązującego od dekady porozumienia dublińskiego, Niemcy mogą Polsce taką osobę oddać.

- Ta procedura jest najdłuższa i stroną jest również szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców . Jeżeli szef USC potwierdzi, że dana osoba ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski, to wtedy taka osoba podlega pod procedurę Dublin - mówi Interii mjr Krzysztof Grzech z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Druga procedura to readmisja , która dzieli się na uproszczoną i pełną. W tym przypadku chodzi o osoby, które nielegalnie przebywają na terytorium Niemiec, a wcześniej były w Polsce. Procedura wynika z porozumienia polsko-niemieckiego.

- Uproszczona readmisja dotyczy sytuacji, w których od wjazdu nie upłynęło 48 godzin. Readmisja w trybie pełnym to zatrzymanie gdzieś na terytorium Niemiec. W readmisji są osoby inne niż w procedurze Dublin. Na przykład, jeżeli dana osoba ma jakiś tytuł pobytowy w Polsce, czyli zezwolenie na pobyt od wojewody albo zgodę szefa USC na ochronę uzupełniającą, to wchodzimy w tryb readmisyjny - wyjaśnia Grzech. Readmisja dotyczy również sytuacji, kiedy wniosek azylowy w Polsce został już rozpatrzony i migrant wyjechał do Niemiec.